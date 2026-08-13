Srbski napadalec za astronomsko plačo okrepil turškega velikana

Dušan Vlahović je imel v zadnji sezoni pri Juventusu ogromno težav s poškodbami. Na 23 tekmah v vseh tekmovanjih je za staro damo dosegel 10 golov. Skupno je za Juventus, za katerega je po prihodu iz Fiorentine za 85 milijonov evrov igral od januarja 2022, na 168 tekmah dosegel 68 golov. Skupno je za oba kluba v serie A dosegel 94 zadetkov.

Srb je v Torino prišel kot eden najbolj nadobudnih mladih napadalcev na svetu, odhaja pa z veliko lepimi in grdimi trenutki, ki pa jih bo cenil za vedno: "Včasih je težko najti prave besede. In to je eden takšnih trenutkov. Ko sem prišel v Torino, sem imel velike sanje, ogromno željo dokazati, kdo sem, in ponos, da lahko nosim dres, ki nosi s seboj neverjetno zgodovino. Hvala tudi Torinu, mestu, ki me je sprejelo in zame postalo dom. Tukaj sem zrasel ne le kot nogometaš, ampak predvsem kot človek. In nazadnje hvala vam, navijači Juventusa. Vsako navijanje, vsak otrok v mojem dresu, vsako slavje pred tribuno navijačev, vsak objem po doseženem golu ... to so podobe, ki jih bom nosil s seboj, kamorkoli me bo vodila pot," je zapisal na svojem Instagram profilu.