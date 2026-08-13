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Nogomet

Srbski napadalec za astronomsko plačo okrepil turškega velikana

Istanbul, 13. 08. 2026 19.21 pred 8 urami 2 min branja 0

Avtor:
Lu.M STA
Dušan Vlahović

Srbski nogometaš Dušan Vlahović je novi član Bešiktaša, je turški klub potrdil na spletni strani. 26-letnik je podpisal triletno pogodbo, v povprečju pa bo na sezono zaslužil kar 7,5 milijona evrov neto, so zapisali pri turškem velikanu.

Dušan Vlahović
Dušan Vlahović
FOTO: AP

Dušan Vlahović je imel v zadnji sezoni pri Juventusu ogromno težav s poškodbami. Na 23 tekmah v vseh tekmovanjih je za staro damo dosegel 10 golov. Skupno je za Juventus, za katerega je po prihodu iz Fiorentine za 85 milijonov evrov igral od januarja 2022, na 168 tekmah dosegel 68 golov. Skupno je za oba kluba v serie A dosegel 94 zadetkov.

Srb je v Torino prišel kot eden najbolj nadobudnih mladih napadalcev na svetu, odhaja pa z veliko lepimi in grdimi trenutki, ki pa jih bo cenil za vedno: "Včasih je težko najti prave besede. In to je eden takšnih trenutkov. Ko sem prišel v Torino, sem imel velike sanje, ogromno željo dokazati, kdo sem, in ponos, da lahko nosim dres, ki nosi s seboj neverjetno zgodovino. Hvala tudi Torinu, mestu, ki me je sprejelo in zame postalo dom. Tukaj sem zrasel ne le kot nogometaš, ampak predvsem kot človek. In nazadnje hvala vam, navijači Juventusa. Vsako navijanje, vsak otrok v mojem dresu, vsako slavje pred tribuno navijačev, vsak objem po doseženem golu ... to so podobe, ki jih bom nosil s seboj, kamorkoli me bo vodila pot," je zapisal na svojem Instagram profilu.

Sprejem Dušana Vlahovića v Istanbulu
Sprejem Dušana Vlahovića v Istanbulu
FOTO: Profimedia

Za srbsko izbrano vrsto je debitiral oktobra 2020, od takrat pa na 41 tekmah zbral 16 zadetkov. Kariero je začel pri OFK Beogradu in se nato leta 2014 preselil k Partizanu. Od tam je leta 2018 prestopil k vijoličastim iz Firenc. Visokoraslega napadalca je že v sredo zvečer v Istanbulu pričakala ogromna množica navijačev Bešiktaša, danes pa je po opravljenih zdravniških pregledih podpisal triletno pogodbo, ki mu bo skupno navrgla kar 22,5 milijona evrov.

Bešiktaš, ki na turški naslov čaka od sezone 2020/21, se je poleti okrepil tudi z nekdanjim zvezdnikom Arsenala Leandrom Trossardom (18 milijonov evrov), Orkunom Kökcüjem (30) in še nekaterimi drugimi nogometaši. Vlahović je v Istanbul prišel brez odškodnine.

dušan vlahović bešiktaš juventus

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