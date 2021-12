Srbski sodnik zaradi sporne enajstmetrovke v zapor

Sporna pa ni bila le omenjena enajstmetrovka, Obradović je namreč že v prvem polčasu Spartaku po zelo milem kriteriju dosodil najstrožjo kazen, po kateri so domači povedli. Za nameček je tik pred koncem prvega polčasa napadalcu Radničkega Milanu Pavkovu v zgolj minuti prisodil dva rumena kartona in tako iz tekme izključil najnevarnejše orožje gostov.

Srđan Obradović je sporno enajstmetrovko dosodil v 78. minuti tekme in s tem Spartaku dal priložnost, da vodstvo poviša na 2:0. Posnetek nerazumljivo dosojene enajstmetrovke je sprožil val ogorčenja po vsem svetu, hkrati pa so si celotno tekmo ogledali pristojni organi in na podlagi sumljivih odločitev je policija sprožila preiskavo, ki je pokazala, da je bila odločitev povezana s stavami.

Obradovića so obsodili že marca, danes pa so kazen le še potrdili, in sicer so ga kaznovali tudi z desetletno prepovedjo opravljanja vseh športnih funkcij. Možnosti pritožbe nima več.