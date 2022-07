Srbski vezist v Ljudskem vrtu

Vladan Vidaković, 23-letni srbski nogometaš, ki igra v zvezni vrsti, se v Ljudski vrt seli v prestopu iz Spartaka iz Subotice. "Ne samo odhod Makoumbuja, več zadev je privedlo do tega, da smo se morali odzvati. Pihler se vrača po težki, dolgotrajni poškodbi, smo relativno mladi v zvezni vrsti in iskali smo novo rešitev. Moštvu smo želeli dodati igralca, ki ga trenutno ne premoremo in ga težko najdemo v slovenskem prostoru. Naš izbor je Vladan Vidaković. Pri njem so zadeve, na katere moraš biti pozoren, sestavljale profil, ki je za Maribor. Ima višino, tehnično znanje, sposobnosti igralca 'box to box'. Redno je igral v srbski ligi in ima kljub mladosti določene izkušnje. Moštvu se je priključil v delovnem ritmu in verjamem, da smo dobili igralca, ki lahko pomeni dodano vrednost," je novinca v vijoličastem za uradno klubsko spletno stran predstavil športni direktor Marko Šuler. Pogodba je veljavna do poletja 2025, Vidaković bo imel pravico nastopa od naslednjega vikenda. "Vladan je fant s potencialom, ki tudi značajsko ustreza naši zgodbi. Dogovor je sklenjen ob finančnem nadomestilu, s plačano minimalno odškodnino in na način, ki je zadovoljil vse strani. Vemo, kaj nas še čaka v nadaljevanju sezone. Vladan združuje značilnosti, ki smo jih iskali, in šlo je za priložnost, ki jo je veljalo izkoristiti. Potrebujemo širši kader, da smo lahko konkurenčni. V Moldaviji seveda še ne more igrati, bo pa z nami od naslednjega kvalifikacijskega kroga."