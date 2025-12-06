Srbski vratar z 'bombo' poskrbel za nov rekord

Vanja Milinković-Savić je bil heroj Napolija na sredini tekmi italijanskega pokala. Neapeljčani so Cagliari izločili po dolgem izvajanju enajstmetrovk. Srbski vratar, ki mu izvajanje standardnih situacij ni tuje, naj bi žogo v gol poslal s hitrostjo kar 130 kilometrov na uro, s čimer bi postavil nov nogometni rekord. Za piko na i je 28-letnik ubranil odločilen strel in svoji ekipi prinesel napredovanje v četrtfinale.

Rogerio Ceni FOTO: Reuters icon-expand

Rogerio Ceni. Ime, ki je ljubiteljem nogometa zagotovo dobro poznano. Kultni brazilski vratar, ki se je v nogometno folkloro vpisal z izvajanjem prostih strelov in enajstmetrovk za svoj Sao Paulo. Kot čuvaj mreže je Ceni vpisal neverjetnih 131 zadetkov, od tega 60 iz prostih strelov, številke, s katerimi bi bila zadovoljna večina napadalcev. Prav v slogu nekdanjega brazilskega reprezentanta je na sredini pokalni tekmi med Napolijem in Cagliarijem svoje delo opravil Vanja Milinković-Savić. Srbski vratar, ki v višino meri več kot dva metra, je bil sedmi izvajalec najstrožjih kazni za svojo ekipo. Tudi temu smo bili v nogometu že priča, lani je vratar Manchester Cityja Ederson v četrtfinalu lige prvakov proti madridskemu Realu kot peti streljal iz bele pike, svoje delo je opravil suvereno.

Vanja Milinković-Savić ob izvajanju enajstmetrovke FOTO: Profimedia icon-expand

Če čas zavrtimo še malce bolj nazaj in se spomnimo finala Lige prvakov iz leta 2012, lahko vidimo, da je čuvaj mreže münchenskega Bayerna Manuel Neuer k žogi pristopil kot tretji izvajalec. Pred njim sta bila v vrstnem redu zgolj kapetan Phillip Lahm ter osrednji napadalec Mario Gomez. Kljub temu da je Neuer svojo enajstmetrovko zadel, se je zmage na koncu veselil londonski Chelsea. Milinković-Savić pa je navdušil tudi z neverjetno tehniko in predvsem hitrostjo svojega strela. Po poročanju italijanskih medijev naj bi žoga potovala s kar 130 kilometri na uro, kar pomeni, da bi se držala omejitev na slovenskih avtocestah. Če bo hitrost uradno potrjena, bo to najmočneje izvedena enajstmetrovka v zgodovini nogometa, trenutni rekord s 111 km/h drži angleška reprezentantka Chloe Kelly.

Vratar Cagliarija Elia Caprile se je sicer pogumno vrgel v pravo smer, a realnih možnosti za obrambo nikoli ni imel, morda je za njegovo zdravstveno stanje bolje, da ni prišlo do stika s projektilom oz. žogo. Srbski velikan med vratnicama pa je opravil tudi svoje primarno poslanstvo in ubranil strel Zita Luvumboja ter svojo ekipo popeljal v četrfinale italijanskega pokala. Moči, ki jo lahko generira Srbova desnica, pa smo bili že priča. Pred osmimi leti, ko je še nosil dres Torina, je prav tako na pokalni tekmi proti Carpiju v 92. minuti izvedel prosti strel. Žoga je spet švignila mimo vseh in zadela prečko, pri čemer je presenetljivo, da je okvir vrat ostal cel. Z izvajanjem enajstmetrovk pa se vratar očitno ne ukvarja prav dosti: "Treniram samo branjenje enajstmetrovk, izvajanja ne. Imamo nekaj dobrih igralcev, ki znajo zadeti iz bele pike, ampak če ta odgovornost pade name, s tem nimam težav."

Nogometna tehnika je srbskemu reprezentantu očitno zapisana v genih, saj je brat še nekoliko bolj poznanega Sergeja Milinkovića-Savića, ki je prav tako sodeloval v osmini finala italijanskega pokala, ampak tokrat v malce drugačni vlogi. Kot navijač je namreč obiskal derbi izločilnih bojev med Lazijem in Milanom, tekmo pa je spremljal kar na severni tribuni olimpijskega stadiona v italijanski prestolnici, kjer domujejo najstrastnejši navijači sinjemodrih.

Sergej Milinković-Savić na tekmi proti Milanu FOTO: X icon-expand

Milinković-Savić je v Rimu preživel kar osem let, preden se je leta 2023 preselil v Savdsko Arabijo k Al Hilalu. Zaradi svojega temperamenta, strasti in neoporečnega talenta se je navijačem Lazia hitro priljubil. V njegovo čast so pred obračunom z Rossoneri na tribuni razvili transparent, na katerem je pisalo: "Med nami, zato ker si eden od nas. Dobrodošel doma Sergej."