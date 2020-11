Srbi zadovoljni kljub kazni Uefe: Tumbaković bo lahko na klopi

Po poročanju agencije Tanjug je Evropska nogometna zveza (Uefa) Ljubišo Tumbakovićasuspendirala za eno tekmo, kljub temu pa bo selektor "orle" lahko vodil že naslednji teden proti Škotski. Dvoboj bo seveda odločal o zmagovalcu končnice Lige narodov skupine D in potniku na evropsko prvenstvo prihodnje leto, vendar nato Tumbaković ne bo smel na klop na naslednji tekmi proti Madžarski v Budimpešti.

Tumbaković in srbska zveza sta si kazen prislužila zaradi zamude na tekmi Lige narodov med Srbijo in Madžarsko (0:1) 11. oktobra v Beogradu. Srbska nogometna zveza (FSS) je prejela 20.000 evrov denarne kazni, ker so reprezentanti zamujali na tekmo, Tumbaković pa je dobil eno tekmo suspenza in 5000 evrov kazni, ker je Uefa ugotovila, da je za zamudo kriv ravno on.