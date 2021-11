Srbskim nogometašem tudi uradno milijon evrov nagrade za preboj na SP

Srbska nogometna reprezentanca, ki se je v nedeljo z zmago proti Portugalski v Lizboni prebila na svetovno prvenstvo 2022 v Katarju, bo dobila milijon evrov nagrade iz državnega proračuna, so objavili beograjski mediji in dodali, da je to potrdila tudi vlada.

icon-expand Aleksandar Mitrović je dosegel zadetek, ki je Srbijo pahnil v evforijo, Portugalsko pa zavil v črno. FOTO: AP Visoko nagrado v višini milijona evrov je nogometašem pred odhodom v Lizbono obljubil srbski predsednik Aleksandar Vučić, vlada Ane Brnabić pa je na današnji seji obljubo spremenila v uradno odločitev. Vsota v višini milijona evrov v dinarski protivrednosti bo nakazana na račun srbske nogometne zveze, je poročal srbski Blic. Srbi so na skrajnem zahodu Evrope zmagali po zaslugi gola Aleksandra Mitrovića v izdihljajih tekme. Tako so osvojili prvo mesto v skupini A z 20 točkami. Portugalska, ki je končala na drugem mestu s 17 točkami, bo pot na SP lovila v dodatnih kvalifikacijah oziroma "play-offu".