Srbsko maščevanje in švicarski glavobol pred epsko revanšo iz Kaliningrada

Da bi razumeli, zakaj danes ne gre le za napredovanje med 16 izbrancev na zboru najboljših tega planeta, je potrebno čas zavrteti na datum 22.6.2018 in lokacijo nastaviti na stadion v Kaliningradu. V 2. krogu skupine E tedanjega svetovnega prvenstva sta se zgoraj omenjeni reprezentanci udarili, kot da bi šlo za najmanj polfinale turnirja. Srbija je povedla že v 5. minuti, ko je po asistenci Dušana Tadića zadel robustni in na tem prvenstvu zaenkrat še nerazpoloženi Aleksandar Mitrović . Tako je bilo vse do 52. minute, ko je Švica pred več deset tisoč glavo množico pomešanih srbskih in ruskih navijačev, ki so pesti stiskali za orle Nenada Krstajića , izenačila z zadetkom enega tedaj štirih nogometašev v začetni enajsterici Švicarjev z albanskim poreklom. Granit Xhaka je v 7. minuti drugega polčasa izenačil in nemudoma z rokama proti tribunam pokazal albanskega orla. Že v 66. minuti se je Srbom skoraj snelo, po novem predložku pred švicarska vrata sta na Mitrovića splezala dva nasprotnikova branilca, tedaj pa je na sceno neslavno zakorakal nemški sodnik, ki je še danes persona non grata v nekdanji skupni republiki. Felix Brych se je brez sramu požvižgal na pomoč iz sobe za VAR in vehementno, na začudenje vseh pokazal, da ni govora o prekršku za 11-metrovko. V zadnjih trenutkih je bila napetost na vrhuncu, Švica pa je v zadnji minuti rednega dela izkoristila protinapad, za nameček pa je za zmago zadel še eden v vrsti nogometašev albanskega porekla, Xherdan Shaqiri , ki prav tako ni pozabil na provokacijo namenjeno navijačem. Po mnenju srbske javnosti je danes čas za maščevanje, Nemanja Matić pa je šel tako daleč, da je dejal: "Če obstaja pravica, se bo tekma začela z najstrožjo kaznijo v korist Srbije."

Piksi miri čustva

Več kot 4 leta pozneje je vse drugače. Zimski mundial v pregovorni puščavi naj bi strasti umiril, a vložek je tokrat še večji, saj lahko enim in drugim prinese uvrstitev v osmino finala tekmovanja. Že včeraj je pred medije po protokolu stopil legendarni Dragan Stojković Piksi, ki je s svojim venomer pomirjujočim tonom nagovoril zbrane novinarje: "Mi nismo roboti. Navijači, ki prihajajo na stadion, prihajajo z nabojem čustev in to je popolnoma normalno. Turnir še posebej Mundial, vsak gol in vsaka točka sta pomembna. V kolikor zmagamo boste videli kakšno težo ima točka proti Kamerunu. Za Srbijo tukaj še ni nič izgubljenega." Orli so prepričani, da premorejo kvaliteto za zmago nad Švico, a v preteklih dneh je njihov tabor pretresal domnevni škandal, v katerega naj bi bili vpleteni Nemanja Gudelj, žena vratarja Predraga Rajkovića in napadalec Dušan Vlahović, ki je presenetljivo na dosedanjih dveh tekmah vselje začenjal kot rezervist. V izbrani vrsti vlada prepričanje, da je govoric in zmede dovolj in da je zdaj čas, da se pravi obraz pokaže na zelenici stadiona 974.

Neštete preglavice Murata Yakina

Medtem ko je srbski selektor Stojković naznanil, da zdravstvenih težav v reprezentanci ni pa je v popolnoma drugačni situaciji selektor Švice Murat Yakin. 48-letnik iz Basla je priznal, da nekaj njegovih varovancev pestijo težave s poškobami: "Yann (Sommer) in Nico (Elvedi) imata za seboj burno noč, a bosta nared za dvoboj. Vsekakor imamo dobre opcije tudi na klopi." Poleg omenjenih nogometašev sta pod vprašajem za nastop še Noah Okafor in prej omenjeni Xherdan Shaqiri. Sicer pa se je branilec Manuel Akanji spomnil na tolikokrat omenjeni zadnji medsebojni spopad v Rusiji, a je prepričan, da na razplet tokratne tekme ne bo vplival: "Mislim, da to na nas ne bo vplivalo. Ta tekma se je igrala leta 2018 in na koncu dneva smo tu, da igramo nogomet. Želimo osvojiti 3 točke in samo na to se bomo skoncentrirali." Seveda pa so izjave pred tekmo eno, tisto, kar se bo zgodilo na zelenici, pa nekaj povsem drugega.