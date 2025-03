Srce parajoča objava seznama reprezentantov palestinske reprezentance

Med tem, ko se otroci v Sloveniji veselijo prihajajočih obračunov slovenske nogometne reprezentance s Slovaško v playoffu Lige narodov, se otroci v Palestini na žalost ukvarjajo z nečloveškimi pogoji, kjer je nogomet zadnji na predolgem seznamu prioritet. A ta preprosta igra z žogo kljub okoliščinam že več kot stoletje združuje otroke in odrasle po svetu. Na to je ob objavi seznama reprezentantov pred prihajajočimi obračuni kvalifikacij za svetovno prvenstvo spomnila palestinska nogometna zveza.

"To je uradni seznam vpoklicanih reprezentantov za obračune z Jordanijo in Iran v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo leta 2026," so ob posnetku na družbenih medijih zapisali pri palestinski nogometni zvezi. V videu številni otroci tavajo po tragično porušeni Gazi in s seboj nosijo slike reprezentantov, ki so bili vpoklicani. Na koncu slike obesijo na ograjo nogometnega igrišča in igrajo nogomet. Kratko, a jasno sporočilo, da nogometaši, ki se na nogometnih zelenicah borijo za točke, predstavljajo nepregledno množico nedolžnih otrok, ki v Palestini živijo in na žalost prepogosto umirajo v nehumanih pogojih.

Neskončne bolečine Nimerja Primer 13-letnega dečka Nimerja Saija al-Nimerja predstavlja drugo plat vojne, saj so dečki v videoposnetku palestinske zveze lahko igrali nogomet med tem, ko ga Nimer ne bo več nikoli. Pred enim letom ga je izraelska vojska petkrat ustrelila, ko je pobiral pakete hrane v Beit Hanounu na severu Gaze. Izraelski vojaki so ga odpeljali v izraelsko vojno bolnišnico, nato pa je v tamkajšnjem zaporu preživel štiri dni, ko se je ločen od družine v neverjetnih bolečinah zdravil po zapletenih operacijah. Nato je sledila dolga pot, ki jo je preživel na hrbtu svojega strica, cilj pa begunsko taborišče Rafah. Pred grozovito izkušnjo je bil kot najstarejši otrok v družini odgovoren za pomoč pri iskanju hrane za družino. "Vsako jutro sem se zgodaj zjutraj zbudil in pri prijatelju preveril, če mi lahko posodi denar za hrano. Potem je zmanjkalo hrane in cene so poletele v nebo, zato si je nismo mogli privoščiti. Morali smo nabirati plevel s tal," je svoje življenje pred napadom opisal Nimer.

Moral se je odpraviti na sever Gaze proti Beit Hanounu, kjer so videli, da so paketi hrane s padalom pristali na tleh. Skupaj s približno 200 fanti in moškimi se je pognal proti škatlam. "Preveč ljudi se je borilo za hrano. Vzel sem škatlo moke, škatlico datljev, konzervo mesa, konzervo čičerike in pakiranje piškotov," je dogodke pred prvimi streli opisal Nimer. Zadnja stvar, ki se je spomni tistega dne, je ukaz izraelskega vojaka, naj vstane. Ker mu to ni uspelo, ga je vojak po njegovih besedah udaril v glavo.