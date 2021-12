Srčna Venezia do točke proti bledemu Juventusu

Venezia vs. Juventus

V nadaljevanju je bila zasedba iz Benetk povsem enakovredna, na trenutke celo boljša od slovite ekipe iz Torina, izenačujoči gol pa je v 55. minuti dosegel Mattia Aramu.

V toskanski prestolnici je Vid Belec, ki je branil celo tekmo za trenutno zadnjeuvrščeno ekipo v 20-članski italijanski elitni ligi, pobral štiri žoge iz svoje mreže. Pri Fiorentini se je dvakrat med strelce vpisal Srb Dušan Vlahović v 51. in 84. minuti. Komaj 21-letni Vlahović je dosegel že 15 golov v tej sezoni in je trenutno vodilni strelec v serie A, dva zadetka manj je zabil napadalec Lazia Ciro Immobile. Poleg Vlahovića sta na stadionu Artemio Franchi zadela še Giacomo Bonaventura v 31. in Maročan Youssef Maleh v 90. minuti.

Sampdoria je v mestnem derbiju že v petek premagala Genoo s 3:1.

Italijansko državno prvenstvo, 17. krog, izida:

Fiorentina - Salernitana 4:0 (1:0)

Venezia - Juventus 1:1 (0:1)