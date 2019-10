Srečanje predsednikov: Čeferin povabil Putina na otvoritev Eura 2020

Obisk Putina 'velika čast'

Čeferin je po poročanju Tass dejal, da je do prvenstva še veliko časa, a da bi udeležba ruskega predsednika predstavljala "veliko čast". Predsednik Uefe je ob uvodnem nagovoru na forumu pred srečanjem s Putinom sicer zatrdil, da je Rusija "več kot pripravljena" gostiti tekme Eura 2020, ki ga bodo gostili še London (stadion Wembley), München (stadion Allianz Arena), Rim (Olimpijski stadion), Baku (Olimpijski stadion), Bukarešta (stadion National Arena), Amsterdam (stadion Johan Cruyff Arena), Dublin (stadion Aviva), Bilbao (stadion San Mames), Budimpešta (stadion Grouporama Arena), Glasgow (stadion Hampden Park) in Koebenhavn (stadion Parken).

Uefa naslednje leto praznuje 60. obletnico prvenstev stare celine, na EP 2020 bo nastopilo 24 reprezentanc, v skupini G pa se za eno od mest, ki prinaša uvrstitev na turnir, še vedno bori tudi Slovenija.

Čeferin: Absolutno se ne bojim za Euro

"Kolikor lahko vidim in kolikor sem lahko govoril z našimi ljudmi (na Uefi, op. a.), je Rusija več kot pripravljena organizirati Euro," je na plenarnem zasedanju foruma dejal Čeferin in se dotaknil tudi uspešnega lanskega svetovnega prvenstva, ki ga je prvič v zgodovini gostila največja evropska država: "Lani ste s perfektno organizacijo svetovnega prvenstva pokazali, da znate sprejeti navijače, da imate izvrstno infrastrukturo in absolutno se ne bojim za Euro, ki bo naslednje leto potekal v Sankt Peterburgu."

Dodal je še: "Absolutno je nogomet daleč najpriljubljenejši šport na svetu. Toda iz tega ne izhajajo le pozitivni učinki. Mi smo prvi, ki se moramo spopasti z varnostjo in varovanjem. Naši dogodki so tako veliki, da imamo največ izzivov ravno z varnostjo in varovanjem. Mislim, da lahko pomagamo pri reševanju teh težav in to počnemo v sodelovanju z vladami vseh držav, kjer organiziramo dogodke. Za naslednji Euro bo izziv precejšen, saj bo potekal v 12 državah z 12 različnimi ureditvami, drugačnimi valutami, sistemi za pridobivanje vizumov. A prepričan sem, da bo velika uspešnica. Še posebej se ne bojim za situacijo tu v Rusiji, ker smo lani lahko videli, kako lahko rešite nekatere težave ..."