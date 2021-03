Sredi hude klubske krize Dinamo našel 'novega Danija Olma'

Sredi "potresa" v klubu, ki ga je po odločitvi vrhovnega sodišča in potrditvi zaporne kazni moral zapustiti trener Zoran Mamić , medtem ko je njegov brat ter dolgoletna alfa in omega kluba Zdravko Mamić še vedno na begu v Bosni in Hercegovini, se je namreč hrvaški velikan dogovoril za prihod člana kadetske ekipe AC Milana Mattea Tonona .

Zadnje 'darilo' Mamića?

Kot poroča madridski dnevnik AS, gre za "italijanskega Danija Olma", ki je tudi kapetan kadetov Milana in italijanski reprezentant do 15 let. Gre za enega največjih talentov na Apeninskem polotoku, vezista, ki "ima domišljijo, kakovost in ustvarjalnost", v tem pa močno spominja na Olma, dodaja AS.

Pri Dinamu si bodo seveda želeli, da bi se Tonon razvijal vsaj podobno tako uspešno kot Olmo, ki je še kot član Dinama postal španski članski reprezentant. Kot poroča AS, so novico v Zagrebu glasno proslavili, to pa naj bi bilo tudi novo sporočilo, da je hrvaški nogomet privlačen talentom z vseh koncev Evrope. Tonona za nameček v hrvaški metropoli že čaka brat Alessio Tonon, ki od oktobra igra za Dinamovo ekipo U17.