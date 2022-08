Sredin nogometni spektakel v Domžalah za dobrodelne namene

"Igor je s svojim delom dokazal, da si zasluži mesto trenerja Šahtarja. Pozna ukrajinsko mentaliteto, je mlad trener, nismo dolgo razmišljali. Veseli smo, da je Igor tukaj in da bo trener Šahtarja," je Darijo Srna, ki v tem klubu opravlja funkcijo športnega direktorja, pred časom dejal za klubsko televizijo. Nemirno vojno območje pušča veliko odprtih vprašanj. Toda to o nogometnem prvenstvu je jasno. "Začeli smo delati z novim trenerjem, prvenstvo se bo igralo, seveda se bo veliko še spremenilo. Tudi danes je priletela raketa, tako da bo treba biti zelo previden. Za nas je najpomembneje, da smo spet vsi skupaj, da je Šahtar živ. Šahtar je prehodil to, za kar upam, da nihče nikoli več ne bo prehodil. Dve vojni v osmih letih. Vemo, kaj pomeni izgubiti dom. To smo že občutili leta 2013, a jokali ne bomo. Radi bi osrečili ukrajinski narod," je takrat v čustvenem intervjuju poudaril Srna.

Nekaj postoriti za ukrajinski narod si želijo tudi pri Anini zvezdici. "Sem izredno vesela in ponosna, da Nogometni klub Domžale že vrsto let podpira in sodeluje z Anino zvezdico. Zadovoljstvo je v tem trenutku še večje, ker začenjamo sodelovanje tudi na novi inovativni platformi Truhoma, kjer bomo skupaj pomagali ukrajinskim beguncem v Sloveniji. Pozivam vse, da se nam pridružite, vedite namreč, da je vaša denarna donacija namenjena nakupu osnovnih živil. Vsaka donacija je sledljiva in transparentna. Hvala vsem za sodelovanje in pomoč. Skupaj delamo dobro, širimo pozitivno energijo in ljubezen," je povedala ustanoviteljica Anine zvezdice, dolgoletnega partnerja rumene družine, Ana Lukner Roljić.