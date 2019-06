Grozljiv navijaški obračun v Kolumbiji: ženska obležala v mlaki krvi

Kako brutalni so lahko obračuni med nogometnimi navijači so še enkrat več potrdili posnetki, ki so se pojavili na Twitterju. Pred obračunom v Santa Marti med domačo ekipo Union Magdalena in gosti iz glavnega mesta Kolumbije, ekipo Millonarios, so namreč navijači slednjih napadli policijo in domače privržence.

Da bo rezultat tekme, ki se je sicer končal z 1 : 1, šel kmalu pozabo, je 'poskrbelo' dogajanje ob stadionu, kjer so se navijači obeh ekip zapletli v prepir, ki je kmalu prerasel v fizično obračunavanje. Najhuje jo je skupila ena izmed pripadnic domače ekipe, nad katero so se znesli trije gostujoči navijači, jo zbrcali, pretepli in jo brez znakov življenja pustili obležati v mlaki krvi. Policija je bila pri poskusu, da bi situacijo umirila, neuspešna. Hudo jo je skupil tudi eden izmed pripadnikov policijskih enot, ki so ga navijači Millonariosa zabodli in se bori za svoje življenje v eni izmed lokalnih bolnišnic. Opozorilo: posnetki so zelo eksplicitni in niso primerni za tiste z občutljivim želodcem. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke