Srna pred obračunom z Monacom: Težko bo, a naš cilj je Liga prvakov

Nekdanji kapetan hrvaške nogometne izbrane vrste in Šahtarja iz Donjecka, danes pa športni direktor omenjenega ukrajinskega nogometnega velikana Dario Srna nam je v ekskluzivnem pogovoru zaupal marsikaj zanimivega. Še posebej se veseli kvalifikacijskega obračuna za uvrstitev v skupinski del elitne Lige prvakov proti svojemu nekdanjemu soigralcu in trenerju iz hrvaške reprezentance Niku Kovaču, ki na klopi francoskega Monaca piše uspešno zgodbo.

V tretjem predkrogu kvalifikacij ste izločili Genk, zdaj je pred vami Monaco. Težje skoraj ne bi moglo biti. "Ko sem videl naš žreb, sem rekel, da je težje priti v skupino, kot igrati v skupini Lige prvakov. Tako tudi je. Dobili smo eno od najboljših ekip v Belgiji, ki je neprijetna, ki zabija veliko golov, ki igra nogomet, ki ne ustreza vsakomur. Z enim napadalcem, dolge žoge, streljanje s centra. Proti njim so vsi nemočni, toda pokazali smo kakovost in dobro igro. V nekaterih situacijah je bil Genk celo boljši, toda na koncu smo se zasluženo uvrstili naprej in osredotočamo se na Monaco." Monaco je morda močnejša ekipa po nekaterih imenih, imajo Ben Yedderja in Cesca Fabregasa, toda dejstvo je, da je Šahtar bolj izkušen, da ima veliko več takšnih tekem v nogah. "Dobro, kot prvo vemo, kdo je trener Monaca. To je Niko Kovač, moj nekdanji soigralec, moj nekdanji trener. Sva prijatelja. Vem, da bo pri njemu odločilno, in to je vedno pomembno, disciplina, fizika, koncentracija, agresivnost. To je tisto, kar on zahteva od vsake svoje ekipe. Kar zadeva Monaco, mislim, da so v primerjavi z nami danes bolj izkušena ekipa. To je ekipa, ki igra v francoskem prvenstvu, ekipa, ki je lani imela isto število točk kot PSG. To pove veliko. Mi smo naredili menjavo generacije, skoraj povsem. Nimamo več Taisona, Ricea. Prišel je Traore, Pedrinho – sami mladi igralci. Nimajo ravno veliko izkušenj. Pripeljali smo mladega, ambicioznega trenerja De Zerbija, ki rad igra napadalen in odprt nogomet. Tako, da lahko obljubim vsem nogometnim navdušencem, da bodo uživali v naši tekmi, saj vem, da bo na obeh straneh veliko priložnosti in lepega nogometa."

icon-expand Dario Srna (na sliki z lovoriko za osvojeno Ligo Evropa) še iz igralskih časov, ko je v kapetanski vlogi poveljeval izjemni generaciji nogometašev Šahtarja iz Donjecka. FOTO: Reuters

Omenili ste Nika Kovača. Koliko je dejstvo, da ga dobro poznate, prednost za Šahtar? "Ni treba, da je to prednost. Niko Kovač je bil moj trener v reprezentanci pred sedmimi leti, v teh sedmih letih je precej napredoval kot trener, pokazal je rezultate v Frankfurtu, Bayernu, nenazadnje jih kaže tudi v Monacu. To je težek nasprotnik, ekipa, ki je vredna dvakrat več kot Šahtar, tako da mislim, da so možnosti 50-50." Lani ste bili tik pred osmino finala vse do zadnjih minut. Kakšni so cilji Šahtarja v tej sezoni? Kaj pravi šef Rinat Akhmetov? So kakšni pritiski, ali gre zgolj za to, koliko mlada ekipa zmore? "Ni pritiskov. Vsi se zavedamo, da sta naša cilja vstop v Ligo prvakov in osvojiti prvenstvo. Vstop v Ligo prvakov prinaša neko finančno stabilnost za celo leto, zapolni celotni proračun. Tako, da ni pritiskov, vendar se sami zavedamo, kaj nas čaka in kaj moramo narediti, da pridemo v Ligo prvakov. Prvenstvo se je šele začelo, zgubili smo eno tekmo, ampak naš predsednik je oseba, ki ima veliko izkušenj. Letos bo 25 let odkar je predsednik Šahtarja. Ve, da je potreben čas, zaveda se, da je treba biti potrpežljiv in da se bo vse postavilo na svoje mesto."

icon-expand Dario Srna zelo spoštuje lik in delo svojega nekdanjega soigralca in kasneje selektorja iz hrvaške izbrane vrste Nika Kovača (na fotografiji), ki je danes uspešen trener francoskega Monaca. FOTO: AP