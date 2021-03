'Srce mi ni dovolilo, da bi prestopil k Barceloni'

»Cilji morajo biti visoki. Lani smo prišli do polfinala in z mogoče malce nerealnim rezultatom izgubili proti Interju, letos pa želimo narediti še korak naprej,« pravi Srna, ki ima v svojih vrstah nekaj največjih draguljev, ki ta hip nastopajo na evropskih zelenicah: " Za nekatere že dobili nekaj ponudb, a smo jih zavrnili, ker menimo, da niso bile dovolj visoke. Šahtar je izdelal ogromno izjemnih nogometašev, kot so Willian, Fernandinho, Mkhitaryan, Fred , in tudi trenutni kader premore fante, ki bodo nekoč igrali za največje evropske klube."

Tudi Srna bi lahko igral za enega največjih. Leta 2017 je na njegova vrata potrkala španska Barcelona, a se je Splitčan odločil ostati v Ukrajini, s čimer se je dokončno zapisal v klubsko zgodovino kot ena največjih legend. V njegovo čast so celo upokojili številko 33. "Mislim, da bom do konca življenja vezan na Šahtar in na njegove navijače. Preprosto, nisem jih mogel pustiti na cedilu. Z vodstvom Barcelone sem sedel za mizo, ponudili so mi pogodbo, a srce mi ni dovolilo, da bi jo sprejel. Imel sem občutek, da bi navijače pustil na cedilu, ko je bilo najtežje, jaz pa nisem človek, ki odide, ko je težko. Če mi je žal? Ni mi žal. Če bi prestopil k Barceloni, bi s tisto ekipo osvojil vse, toda tako pač je," se spominja 134-kratni hrvaški reprezentant in dolgoletni kapetan izbrane vrste naših južnih sosedov.

Kmalu ga bo na lestvici nastopov v dresu reprezentance (trenutno ima en nastop manj) prehitel dober prijatelj in najboljši nogometaš na svetu leta 2018 Luka Modrić."Luka je nogometni fenomen. Dejal sem mu, naj igra čim dlje. Dokler se počuti dobro, dokler mu telo dovoli, naj vztraja. Je eden najboljših nogometašev Reala in brez njega je beli balet povsem drugačno moštvo. Upam, da bo še podaljšal pogodbo z Realom," se je nekdanjemu soigralcu poklonil eden najboljših desnih bočnih branilcev 21. stoletja.