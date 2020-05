Kapetan Liverpoola: Vemo, kaj naslov pomeni našim navijačem. Čudno bi bilo veseliti se brez njih

Liverpoolu sta pred prekinitvijo prvenstva zaradi epidemije novega koronavirusa manjkali le dve zmagi do prvega naslova prvaka po 30 letih. V tem trenutku sicer še ni znan natančen termin nadaljevanja prekinjenega angleškega ligaškega tekmovanja. Nogometni klubi lahko po novi odredbi vadijo v manjših skupinah, po najbolj optimističnih napovedih pa naj bi se tekme pred praznimi tribunami nadaljevale med 12. in 19. junijem. "Držimo palce, da se bo vse skupaj le začelo. Pripravljeni bomo na vse scenarije," sporoča kapetan Liverpoola Jordan Henderson, ki s soigralci močno upa na nadaljevanje, saj redsi ob prednosti 25 točk hitijo k naslovu. Prvem po letu 1990.

V Angliji želijo v Premier League nadaljevati 12. junija, najkasneje 19. junija, toda v zadnjem času se pojavljajo številni dvomi. Tudi pri igralcih, ki jih skrbi epidemiološka slika, pa tudi nevarnost poškodb zaradi dolgega tekmovalnega premora. Tudi kapetan Liverpoola Jordan Henderson ima pomisleke. "Seveda vsi komaj čakamo, da se vrnemo k tekmami, da se vse skupaj spet začne odvijati v normalnih smernicah, toda zavedam se, da so čudni časi, da je vse drugače kot pred nekaj meseci, zato mora biti tudi naše razmišljanje in ravnanje drugačno. precej bolj previdno. Da, radi imamo nogomet, to je naša služba. Toda ni bolj pomemben kot naša življenja ali življenja drugih ljudi," je 29-letni Henderson dejal v pogovoru za BBC. Angleška liga je prekinjena od 10. marca. Za zdaj še niso določili datuma, kdaj bi lahko nadaljevali prvenstvo. Načrti so, da bi tekmovanja začeli v sredini junija. Do konca prvenstva je ostalo še devet krogov, na vrhu je prav Liverpool, ki je zbral 82 točk. Manchester City, ki je skoraj zapravil vse možnosti, zbral je 57 točk oziroma 25 manj od vodilne zasedbeJürgena Kloppa, pa še vedno tekmuje za osvojitev pokala FA, v katerem bi moral v četrtfinalu igrati proti Norwichu. Liverpool je tako tik pred osvojitvijo prvega naslova po letu 1990.

Na Otoku so doslej testirali 996 igralcev in članov strokovnih štabov. Na prvem testu - 17. in 18. maja - so opravili 748 posamičnih testov, tedaj je bilo pozitivnih šest oseb.

"Ni še vse odločeno. Za nami je dolga prisilna pavza in po takšni je težko kar koli napovedati. Res je, da nam za naslov manjkata dve zmagi, a potrebno jih je doseči," je previden kapetan redsov. Če se bo angleška liga nadaljevala, bodo tekme, ostalo jih je še 92, najverjetneje odigrane pred praznimi tribunami in po možnosti na nevtralnih tleh. "Ne vemo še, kako in kdaj točno se bo vse skupaj začelo odvijati. Naša naloga pa je, da smo kot zapete puške in čakamo na ukaz, da se bo vse skupaj začelo."

icon-expand Jürgen Klopp in Jordan Henderson FOTO: AP