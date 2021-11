St. Etienne odkril goljufijo kamboškega princa

Odvetniki kluba, ki mu grozi izpad iz elitne konkurence, so povedali, da je bila bančna garancija v vrednosti 100 milijonov evrov v dosjeju Norodoma Ravichaka lažna. Delničarji kluba že od aprila iščejo novega lastnika in odvetniška pisarna, ki je nadzorovala postopke, je zainteresirane strani pozvala, naj do ponedeljka oddajo ponudbe.

"Te ponudbe so osvetlile pomanjkanje kredibilnosti nekaterih kandidatov in Ravichak sodi v to kategorijo," so sporočili iz St. Etienna. Hkrati so iz kluba sporočili, da bodo zaradi poskusa goljufije preganjali vnuka nekdanjega kamboškega kralja Norodoma Sihanouka.

St. Etienne, ki ga trenira nekdanji trener Monaca, Lyona, Lilla, Nice, Leicestra in Southamptona Claude Puel, je trenutno z eno zmago na 13 tekmah obtičal na predzadnjem mestu, na katerem ga čaka selitev v po kakovosti drugo ligo francoskega nogometa.