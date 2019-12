Stadion Anoeta ostaja zaklet za Blaugrano: Barca le do točke proti Real Sociedadu

Najprijetnejše presenečenje španskega državnega prvenstva uvodnega dela sezone je na svojem stadionu Anoeta v 17. krogu gostilo nogometaše Barcelone, ki so po lepi zmagi v Milanu v ligi prvakov svoje misli usmerili v zaključne domače boje iztekajočega se koledarskega leta.



Na vselej zahtevnem gostovanju so kapetan Lionel Messi, Antoine Griezmann in druščina želeli prekiniti večletni urok na omenjenem nogometnem objektu, a so se po zaključnem žvižgu glavnega sodnika srečanja morali zadovoljiti le s točko. Vnovič, bi lahko dejali, glede na dolgo trajajoč niz brez zmage čete Ernesta Valverdeja, čeprav je Blaugrana pokazala pravi značaj po zaostanku 0:1, ko je domače iz zelo sporno dosojene enajstmetrovke v 12. minuti v vodstvo popeljal Mikel Oyarzabal. Do izenačenja v 38. minuti smo spremljali dokaj izenačeno nogometno predstavo z nekaj polpriložnostmi na obeh straneh. Nato pa je Barcelona izpeljala bliskovit protinapad, ko je Luis Suarez potegnil v sredino in podal na levo stran vtekajočemu Griezmannu, ki mu ni bilo težko iz neposredne bližine ugnati nemočnega Remira.