Stadion in dres za velikega argentinskega nogometnega navijača papeža Frančiška

Od spominskega dresa do stadiona v njegovem imenu, argentinski nogomet načrtuje množico poklonov svojemu pokojnemu "kapetanu" papežu Frančišku, ki ga hvalijo kot vrhunskega moštvenega igralca. Poklon argentinskemu papežu, vseživljenjskemu ljubitelju nogometa, ki je umrl v ponedeljek v starosti 88 let, so v njegovi domovini začinili s častmi.

"Francisco. Kakšen igralec," je zapisala argentinska nogometna zveza AFA in opisala prvega papeža iz Latinske Amerike in južne poloble kot generacijskega talenta, ki "nikoli ni lovil žoge" in ki je svetu pokazal, "kako pomembno je imeti argentinskega kapetana, ko je potreben pogum". AFA je v ponedeljek v znak žalovanja za papežem Frančiškom preložila vse tekme, do konca tedna pa bo na vseh tekmah sledila minuta molka.

Papež Frančišek in jagnje

Klub San Lorenzo v Buenos Airesu, katerega oboževalec je bil Jorge Bergoglio vse življenje, je napovedal, da bo njegova kapela ta teden vsak večer odprta do 21. ure, da bi se oboževalci lahko poslovili od papeža na improviziranem oltarju, okrašenim z njegovim portretom. Klub za danes načrtuje tudi spominsko mašo, igralci pa bodo v soboto nastopili v posebnem spominskem dresu Frančiška, ko se bodo doma pomerili s tekmeci ekipe Rosario Central. Slika papeževe članske izkaznice San Lorenza iz leta 2008 je zaokrožila po družbenih omrežjih in mnogi so opozorili na nenavadno sovpadanje časa njegove smrti v Argentini - ob 2.35 pri 88 letih - in njegove članske številke kluba: 88235.

Lionel Messi

Velikan argentinskega nogometa Lionel Messi je v ponedeljek vodil poklon svoje države papežu in se mu zahvalil, ker je "svet naredil boljši". San Lorenzo je izdal čustveno izjavo in video o slavnem "vranu", kot so znani navijači kluba, ki ga je ustanovil duhovnik, da je bil "vedno eden izmed nas". Stopnice katedrale v Buenos Airesu, kjer je bil Frančišek nadškof od leta 1998 do 2013, in stopnice cerkve v njegovi domači soseski Flores, kjer je bila v ponedeljek spominska maša, so bile posejane z nogometnimi dresi, šali in drugimi spominki.