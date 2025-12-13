Svetli način
Nogomet

Stadion v plamenih, finski klub po izpadu ostal brez domovanja

Valkeakoski, 13. 12. 2025 07.00 | Posodobljeno pred 1 uro

L.M.
Klub Haka iz kraja Valkeakoski, približno 150 kilometrov oddaljen od Helsinkov, je po presenetljivem izpadu v drugo finsko ligo ostal tudi brez stadiona. Trije storilci, vsi so mladoletni, so na kultnem domovanju črno-belih namreč zanetili požar, ki je terjal velik del glavne tribune in poškodoval tudi travnato površino.

Nogometaši Hake po izpadu v 2. ligo
Nogometaši Hake po izpadu v 2. ligo FOTO: X

9-kratni državni prvaki in 12 osvojenih pokalnih lovorik. Tako izgleda omara s trofejami kluba Haka, zaradi česar je drugi najuspešnejši nogometni klub na Finskem. Pred zgolj dvema letoma so nogometaši v črno-belih dresih igrali v kvalifikacijah za konferenčno ligo, v katerih jih je nadigral severnoirski Crusaders. Letos pa je za klubom z jugozahodne Finske katastrofalna rezultatska sezona, ki je svoj epilog dobila z bizarnim dejanjem navijačev.

Trije mladoletni privrženci Hake so na glavni tribuni njihovega stadiona Tehtaan Kenttä zanetili požar. Vsi storilci naj bi bili mlajši od 15 let, tako da jih ne morejo kazensko preganjati. Eden od požigalcev je svojo krivdo že priznal.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Stadion Hake je bil zgrajen davnega leta 1934, tako da je zgodovinsko pomemben del finske nogometne zgodovine. Požar je popolnoma uničil večji del glavne tribune, veliko škode pa je utrpela tudi umetna travnata površina. Ko tako velik klub izpade iz najmočnejšega državnega prvenstva, je jeza navijačev seveda razumljiva, kljub temu pa nihče ni pričakoval takšne reakcije.

Posledice požara na stadionu Hake
Posledice požara na stadionu Hake FOTO: X

Vodstvo Hake bi si verjetno tudi brez požara belilo glavo, kako finančno prebroditi naslednjo sezono, zdaj pa so se njihove težave zgolj še poglobile. "Škode sicer še ne moremo točno določiti, ampak očitno je, da bo znatna. Vsaj za nekaj časa bodo na udaru številne akcije in poteze, ki smo si jih želeli izvesti, s ciljem da se vrnemo med elito. Veseli smo vse podpore, ki smo jo v zadnjih nekaj dneh prejeli," so zapisali na uradni klubski spletni strani.

Razočaran je bil tudi predsednik Marko Laaksonen, ki mu je jasno, da je njegov klub v izredno težki situaciji: ""Jasno je, da tega nismo potrebovali. Deležni smo bili veliko podpore, ki jo bomo potrebovali tudi v prihodnosti.""

Navijači Hake
Navijači Hake FOTO: X

V luči dogodkov je klub svojim navijačem ponudil novo članstvo, s katerim lahko pomagajo pri obnovi stadiona. Privrženci Hake lahko plačajo 25, 50 ali pa 500 evrov, da se doživljenjsko včlanijo in tako svoji ekipi pomagajo prebroditi krizo. Zagotovili si bodo tudi mesto na eni domači tekmi v letu 2026 in srečko v žrebu dragocenih nošenih dresov, ki jih bodo prispevali nekdanji igralci kluba. Članstvo so poimenovali po tribuni, ki je bila najbolj poškodovana v požaru.

