Stadion za milijon ljudi - danes koncept, nekoč realnost?

Ameriški umetnik Paul Pfeiffer je že pred dvema letoma predstavil idejo o gromozanskem stadionu, ki bi lahko naenkrat gostil kar milijon obiskovalcev, v zadnjih nekaj dnevih pa so po družbenih omrežjih tudi zaokrožile slike makete omenjenega koncepta. Kot je pred dvema letoma dejal avtor sam, gre zgolj za plod njegove domišljije, gradnja takega stadiona pa je vsaj zaenkrat daleč od realnosti.

Vseeno pa so slike makete neverjetno velikega stadiona med športnimi navdušenci požele veliko zanimanja. Koncept stadiona, ki ga je po vzoru nekdanjega olimpijskega stadiona v Sydneyju, zasnoval ameriški umetnik Paul Pfeiffer, je namreč skoraj desetkrat večji od trenutno največjih stadionov na svetu.

Rekorder med obstoječimi stadioni je sicer Stadion Narendra Modi, ki je bil med letoma 2016 in 2022 temeljito obnovljen, tako da sedaj sprejme kar 132 tisoč obiskovalcev. S tem je presegel dolgo časa največji stadion na svetu, Stadion 1. maja Rungrado, ki od prvega maja 1989 krasi severnokorejsko prestolnico Pjongjang. Rungrado je sprva lahko sprejel kar 150 tisoč navijačev, med letoma 2013 in 2015 pa je bil prenovljen, pri čemer je zaradu zamenjave klopi s sedeži izgubil kapaciteto za približno 36 tisoč ljudi, tako da je sedaj uradna kapaciteta 114 tisoč. Zanimivo je sicer, da je aprila 1995 Rungrado gotil rokoborski dogodek Collision in Korea, ki ga je po nekaterih poročanjih na stadionu gledalo kar 190-tisoč glava množica.

icon-expand Stadion Narendra Modi FOTO: AP

Za indijskim in severnokorejskim velikanom se na lestvici največjh stadionov na svetu nato nahaja kar osem ameriških stadionov, ki večinoma gostijo vselej dobro obiskane tekme univerzitetne lige v ameriškem nogometu. Največji med njimi je v Ann Arborju stoječi Michigan Stadium, ki lahko gosti kar 107,601 obiskovalcev, osmerico pa s kapaciteto, ki za las preseže 100 tisoč zaokroži Bryant–Denny Stadium v Tuscaloosi.

Največji stadioni na svetu glede na kapaciteto:

1. Stadion Narendra Modi (Ahmedabad, Indija) ... 132,000 2. Stadion 1. maja Rungrado (Pjongjang, Severna Koreja) ... 114,000

3. Michigan Stadium (Ann Arbor, Michigan, ZDA) ... 107,601

4. Beaver Stadium (Centre County, Pensilvanija, ZDA) 106,572

5. Ohio Stadium (Columbus, Ohio, ZDA) ... 102,780

6. Kyle Field (College Station, Teksas, ZDA) ... 102,733

7. Neyland Stadium (Knoxville, Tennessee, ZDA) ... 102,455

8. Tiger Stadium (Baton Rouge, Louisiana, ZDA) ... 102,321

9. Darrell K Royal-Texas Memorial Stadium (Austin, Teksas, ZDA) ... 100,119 10. Bryant–Denny Stadium (Tuscaloosa, Alabama, ZDA) ... 100,077

11. Melbourne Cricket Ground (Melbourne, Avstralija) ... 100,024

12. Camp Nou (Barcelona, Španija) ... 99,354

Edini stadion na južni strani poloble, ki preseže magično mejo 100 tisoč sedežev je avstralski Melbourne Cricket Ground, ki pa naj bi bil do leta 2032 znova obnovljen, kapaciteta pa se mu bo do takrat povečala na 105 tisoč. Več kot petdeset let je sicer za največji stadion najužni polobli in velik del tega obdobja tudi na svetu veljala kultna Maracana, ki je vrata ljubiteljem nogometa odprla 16. junija 1950. Le mesec dni kasneje, ko je na odločilni finalni tekmi svetovnega prvenstva Urugvaj z 2:1 premagal domačo Brazilijo, je bila na stadionu vsaj uradno zabeležena množica 173,850 obiskovalcev, čeprav je bila dejanska številka še veliko večja, po nekaterih pričevanjih je bila na stadionu vsaj 200-tisoč glava množica. Maracana je do prenove leta 2007 kar 284-krat gostila prek 100 tisoč glavo množico, od tega 26-krat vsaj 150-tisoč glavo množico, medtem ko naj bi se neuradno vsaj štirikrat na stadionu zbralo preko 200 tisoč ljudi.

V začetku 2000-ih so morale lokalne oblasti zaradi varnosti Maracano obnoviti in ji kapaciteto bistveno zmanjšati. Leta 2000 na 125 tisoč sedežev pet let kasneje na 85 tisoč, nazadnje pa je bil kultni stadion v središču Ria De Janeira v pričakovanju svetovnega prventstva prenovljen leta 2013, ko se je kapaciteta ustavila pri 78,838 sedežih kot jo ima še danes.

icon-expand Maracana po prenovi leta 2013 FOTO: AP

Med evropskimi stadioni za največjega še vedno velja Barcleonin Camp Nou, čigar uradna kapaciteta je 99,354 sedežev. Stadion zgrajen med letoma 1954 in 1957 je bil za potrebe svetovnega prvenstva v nogometu leta 1982 v začetku osemdesetih obnovljen s čimer se mu je kapaciteta za voljo stojišč povečala na kar 120 tisoč prostih mest, vendar pa so bila nato stojišča do konca devetdesetih odstranjena ina kapaciteta je padla tik pod 100 tisoč sedežev. Camp Nou ali po novem Spotify Camp nou bo sicer med poletjem 2023 in 2026 znova obnovljen, s čimer se bo kapaciteta povečala na 105 tisoč sedežev.

Koncept Pfeifferjevega stadiona je tako daleč od trenutnih stadionov in težko si je predstavljati, da se bo sicer zanimiva ideja kadar koli uresničila. Stadioni po svetu sicer resda postajajo vse večji, vendar bi bil tako velik projekt predvsem finančno in varnostno prevelik zalogaj. Pa tudi drugače tako ali tako ne bi bilo smisla zgraditi tako velikega športnega objekta ... Si predstavljate iz zgornjih vrst gledati nogometno tekmo, kjer so igralci veliki kot mravlje, še z daljnogledom pa težko sploh vidite žogo? Verjetno ne. Ob tem bi bil stadion, razen v primeru res velikih športnih dogodkov, večinoma prazen, cena vzdrževanja pa strmoglava. Stadion za milijon ljudi bo tako zagotovo ostal le maketa, trend spremljanja dogodkov v živo pa gre tako ali tako počasi, a vztrajno v povsem drugo smer. pri čemer veliko vlogo igra vse bolj populana virtualna realnost. S pomočjo le te, se lahko iz udobja domačega kavča znajdemo v središču dogajanja za to prilagojenih prireditev. In ni dvakrat za reči, da bo šlo kmalu tudi spremljanje športnih prireditev vse bolj v virtualno smer ...