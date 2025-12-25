Naslovnica
Stadion zaživel v prazničnem duhu: izjemna božična tradicija nemškega kluba

Berlin, 25. 12. 2025 12.43 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
L.M.
Prepevanje božičnih pesmi na stadionu Uniona iz Berlina

Na stadionu An der Alten Försterei v Berlinu že več kot 20 let božični čas pospremijo s prav posebnim dogodkom. Navijači tamkajšnjega Uniona se zberejo na svojem domovanju in skupaj prepevajo tradicionalne božične pesmi. Tudi letos je 30-tisočglava množica obeležila prihod praznikov in poskrbela za pravo praznično vzdušje.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Današnji dogodek za nas pomeni začetek božične sezone, odvija se že od leta 2003," je povedala ena izmed obiskovalk. Tradicija, ki ji Nemci rečejo Weihnachtssingen, že 23 let navdušuje prebivalce nemške prestolnice in združuje navijače Uniona iz Berlina.

Navijač s svečo in klubskim šalom
Navijač s svečo in klubskim šalom
FOTO: X

Letos so za poseben dogodek prodali 28.500 vstopnic, na tribunah stadiona An der Alten Försterei pa je bilo po neuradnih podatkih več kot 30.000 ljudi. Dogajanje je trajalo več kot 4 ure, karte pa so pošle že v prvih urah po odprtju prodaje. Navijači lokalnega kluba skupaj prepevajo vse tradicionalne nemške božične pesmi in tako obeležijo prihod praznikov. Vsak v roki drži svečo, s čimer poskrbijo, da je na stadionu vzdušje prav posebej čarobno.

