Stadion zaživel v prazničnem duhu: izjemna božična tradicija nemškega kluba

"Današnji dogodek za nas pomeni začetek božične sezone, odvija se že od leta 2003," je povedala ena izmed obiskovalk. Tradicija, ki ji Nemci rečejo Weihnachtssingen , že 23 let navdušuje prebivalce nemške prestolnice in združuje navijače Uniona iz Berlina.

Letos so za poseben dogodek prodali 28.500 vstopnic, na tribunah stadiona An der Alten Försterei pa je bilo po neuradnih podatkih več kot 30.000 ljudi. Dogajanje je trajalo več kot 4 ure, karte pa so pošle že v prvih urah po odprtju prodaje. Navijači lokalnega kluba skupaj prepevajo vse tradicionalne nemške božične pesmi in tako obeležijo prihod praznikov. Vsak v roki drži svečo, s čimer poskrbijo, da je na stadionu vzdušje prav posebej čarobno.