Stadioni v Katarju pravi hladilniki, hitrost gradnje pa rekordna

Na prvi pogled je videti kot vsak drug stadion za nogomet, le da ima okrog atletsko stezo in bo edini stadion nogometnega SP s tem dodatkom. Ima še velike sklope posebnih naprav s po štirimi šobami za dovajanje zraka, ki so nameščene vse naokrog, od višine človeka na sami tekmovalni ravni pa vse do zadnjega odseka tik pod streho. Ta pokriva le sedišča, središče nad nogometno zelenico je odkrito kot na vseh stadionih in torej ne gre za dvorano. Kar je bil velik izziv za ohlajevanje objekta. Za to je namenjenih več kot 3000 šob, ki pihajo lahko tako močno, da ob njih ni mogoče stati. "Maja lani je bila finalna tekma prvenstva in sem prvič sedel na stadionu z novimi hladilnimi napravami. Ko sem se s parkirišča približeval objektu, sem z vsakim korakom vse bolj čutil hladnejši zrak, ker je bilo zunaj vroče. Potem so to ohlajevanje spremenili in sedaj velika večina hladnega zraka ostaja v predelu stadiona, kjer so sedišča, in ga ne gre toliko v zrak," je pojasnil eden izmed vodij posebne katarske športne medijske organizacije Mubarak Mohamed Alboainin.