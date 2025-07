Štajerski derbi: Mariborčani gostijo Celjane (0:0)*

Na drugi strani Albert Riera zaradi kazni ne sme voditi svoje ekipe z roba igrišča. Španec je sicer po naporni evropski tekmi s Sabahom, ki se je zavlekla v podaljšek, nekoliko zarotiral udarno enajsterico in počitek ponudil Nikiti Iosifovu , Franko Kovačeviću , Milotu Avdyliju , Artemijusu Tutyškinasu ter Damjanu Vukliševiću , ki je proti ekipi iz Azerbajdžana prejel udarec in ima manjše težave s kolenom.

Mariborčani so odločno odprli dvoboj s Celjani in že v tretji minuti tudi prvič nevarneje zapretili. Žiga Repas je prišel do strela, a je sprožil mimo celjskih vrat. Grofje so hitro vzpostavili ravnovesje, sledila pa je nerodna poteza Bradleyja M'Bonde, ki je v domačem kazenskem prostoru igral z roko.

Sodniška ekipa si je vzela precej časa za ogled posnetkov, na koncu pa je ugotovila, da so se Celjani že pred tem ujeli v prepovedan položaj, zato so ostali brez kazenskega strela.