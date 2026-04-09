Nogomet

Štajerski derbi poskrbel za visoke denarne kazni za Maribor in Celje

Celje, 09. 04. 2026 15.53 pred 22 minutami 1 min branja 2

Avtor:
S.V.
Celje - Maribor

Disciplinski organ Nogometne zveze Slovenije (NZS) je po tekmah 28. kroga Prve lige Telemach danes največ kazni določil Mariboru in Celju. Prvi bo moral v blagajno NZS skupno odšteti skoraj 12.000 evrov, Celje pa 7800.

Visoke denarne kazni so svojima kluboma po medsebojnem obračunu, ki so ga v soboto z 1:0 dobili Celjani, pridelali njihovi navijači.

Preberi še Mariborčani o izgubljenem naslovu, Celjani zmago posvetili Kokšarovu

Kot so v obrazložitvi kazni zapisali pri NZS, bo Maribor plačal 11.900 evrov zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev ter predkaznovanosti, kot olajševalno okoliščino so upoštevali izjavo. Podobno je pri Celjanih, kjer je nešportno in neprimerno vedenje navijačev ter predkaznovanost privedlo do 7800 evrov globe.

Nekaj manjših kazni zaradi administrativnih prekrškov pa so dobili še pri Muri in Olimpiji.

nogomet kazni celje maribor prva liga

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

2fast4
09. 04. 2026 16.16
Dejansko cilj organizatorja je, da se kuri in uničuje... Če nebi bilo tega cilja bi dovolili policiji, da naredi red...
ptuj.si
09. 04. 2026 16.09
20k eur je veliko ali kaj?
Ponosni Matjaž ob maturantskem plesu hčerke
