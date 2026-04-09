Štajerski derbi poskrbel za visoke denarne kazni za Maribor in Celje

Visoke denarne kazni so svojima kluboma po medsebojnem obračunu, ki so ga v soboto z 1:0 dobili Celjani, pridelali njihovi navijači.

Kot so v obrazložitvi kazni zapisali pri NZS, bo Maribor plačal 11.900 evrov zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev ter predkaznovanosti, kot olajševalno okoliščino so upoštevali izjavo. Podobno je pri Celjanih, kjer je nešportno in neprimerno vedenje navijačev ter predkaznovanost privedlo do 7800 evrov globe.

Nekaj manjših kazni zaradi administrativnih prekrškov pa so dobili še pri Muri in Olimpiji.