Štajerski derbi v četrtfinalu slovenskega nogometnega pokala

Izžrebani so paro četrtfinala slovenskega nogometnega pokala. Ples kroglic je v četrtfinalu določil štajerski derbi med Mariborom in Celjem, na sporedu pa bo še en prvoligaški par, in sicer Nafta 1903 - Bravo Big Bang. Olimpija in Koper sta imela nekaj več sreče pri žrebu. Ljubljančane čaka obračun z lanskimi polfinalisti iz Beltincev, medtem ko bodo Koprčani gostovali pri Bistrici.