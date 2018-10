Stanje Glenna Hoddla po srčnem infarktu ostaja resno

Povedal je tudi, da se Glenn Hoddledobro odziva na zdravljenje.

"Njegova družina je zelo hvaležna celotni nogometni družini in tudi vsem ostalim, ki so poslali sporočila podpore. To družina zelo ceni. Še posebno bi se Glenn in njegova družina radi zahvalili osebju BT Sport, ki je zanj poskrbelo takoj po infarktu,"je še dodal predstavnik upokojenega nogometaša in trenerja.

Besede vzpodbude mu je poslal tudi selektor angleške nogometne reprezentance Gareth Southgate.

'Stojimo ob strani enemu največjih angleških nogometašev'

"Moje misli in molitve so po tej žalostni novici z Glennom Hoddlom in njegovimi najbližjimi. Vsi vpleteni v nogomet stojimo ob strani enemu največjih angleških nogometašev in smo mu pripravljeni pomagati pri okrevanju," je v soboto povedal Southgate, ki ga je Hoddle vodil tudi kot selektor Anglije.

61-letni Londončan je za reprezentanco zbral 53 nastopov, med leti 1996 in 1999 pa je bil tudi njen selektor. Hoddle je bil gost postaje BT Sport, kjer bi moral nastopiti kot strokovni komentator v oddaji BT Score, a so jo po infarktu nato odpovedali.