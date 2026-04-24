Jug brez olepševanja: Stanje ni dobro, položaj ni sprejemljiv za klub

Mariborčani so sicer z zmago proti Primorju prekinili rezultatsko krizo, a boj za naslov je že odločen, potem ko so prvaki postali Celjani. Drugouvrščeni Koprčani imajo pred vijoličastimi pet točk naskoka, medtem ko so Štajerci točkovno poravnani z Bravom. V igri tako ostaja predvsem drugo ali tretje mesto, ki vodita v kvalifikacije za Konferenčno ligo. Kapetan Maribora Ažbe Jug pred pomembno tekmo ni skrival nezadovoljstva nad sezono. "Zavedamo se, da stanje ni dobro. Smo na položaju, ki ni sprejemljiv za NK Maribor," je bil neposreden.

Mariborčani so v letošnji sezoni kar trikrat izgubili proti Celjanom. FOTO: David Valant

Ob tem je opozoril tudi na širši kontekst turbulentne sezone: "Moje mnenje glede celotne sezone je, da bi redko kateri klub, če upoštevamo vse okoliščine in dogodke, ki so se zvrstili, od vmesnih številnih menjav trenerjev naprej, prestal tovrstne zadeve." Kljub temu poudarja, da težava ni v pristopu na treningih: "Na treningih glede priprav na posamezne tekme ni težav, truda in prizadevnosti ne manjka." A ključni problem ostaja prenos tega na tekme: "Naša težava pa je v tem, da tega ne uspevamo prenesti v tekme. So zadeve, ki jih moramo še popraviti in na tem bomo delali tudi v prihodnje." Ob vsem skupaj Jug vidi tudi drobne pozitivne premike, ki pa ne morejo zakriti celotne slike: "Glede na situacijo, v kateri smo se znašli, je tudi nekaj pozitivnih zadev, ki pa, razumljivo, ne spremenijo celotne podobe."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Navijači so dali jasno sporočilo

Na zadnji tekmi v Ljudskem vrtu so svojo besedo povedali tudi navijači. Transparent "Zdaj nam je, zdaj nam ni" in vmesni odhod Viol sta bila jasen signal nezadovoljstva. Jug njihov odziv razume: "Ne bi dejal, da so nam navijači obrnili hrbet. Kar so naredili, je odziv vseh v mestu, vseh navijačev in podpornikov kluba." Ob tem poudarja, da imajo navijači pravico do takšne reakcije: "Imajo vso pravico za takšno potezo in je njihovo odločitev treba spoštovati."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Kapetan dodaja, da je podpora klubu kljub vsemu še vedno prisotna: "Imamo podporo v dobrem in slabem, kar se ne dogaja pogosto. Mi, ki čutimo klub, vemo, za kaj gre." A odgovornost je na igralcih: "Vsi skupaj pa se moramo oddolžiti za podporo na boljši način, da se podobne zadeve ne bodo več dogajale." Razkrit je bil tudi odziv slačilnice: "Ko smo se igralci pogovarjali med seboj o potezi navijačev, smo se vsi strinjali, da je razumljiva. Tudi nihče izmed nas ni zadovoljen z doslej prikazanim."

Bravo kot naslednji izziv

Naslednja ovira bo Bravo, ki je ranjen po pokalnem izpadu proti Aluminiju. Jug opozarja, da to ne bo vplivalo na pristop Maribora: "Vemo, kaj nas čaka. Bravo je ekipa, ki že dolga leta igra na podoben, prepoznaven način. Poznamo njihove prednosti, a tudi slabosti."

Ob tem zavrača razmišljanje o tekmečevem stanju: "Ne oziramo se na razplet njihove pokalne tekme in ne razmišljamo o tem, kako bo na tekmece vplival izpad iz pokalnega tekmovanja. Osredotočeni smo le nase." Recept za boljše predstave vidi v osnovah: "Mi moramo biti na igrišču boljši, bolj odločni. Kako poskrbeti za boljšo podobo? S treningi, delom, popolno osredotočenostjo." Cilj do konca sezone ostaja jasen: Mariborčani želijo zmagati na preostalih petih tekmah sezone, s čimer bi si zagotovili vsaj tretje mesto in evropske kvalifikacije.