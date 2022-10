Stanković hitro našel novo delovno mesto, prevzema vodenje Sampdorie

Njegova pogodba s Sampdorio je veljavna do 30. junija 2023 z možnostjo podaljšanja pogodbe še za eno sezono. Njegova glavna misija bo preprečiti selitev kluba v drugo ligo.

Štiriinštiridesetletni srbski strokovnjak Dejan Stanković je konec avgusta po dveh letih in osmih mesecih zapustil mesto trenerja beograjske Crvene zvezde po porazu v zadnjem krogu kvalifikacij za uvrstitev v nogometno Ligo prvakov proti izraelskemu Maccabiju iz Haife.

Stanković dobro pozna italijanski nogomet, kjer je igral petnajst let, najprej pri Laziu (1998-2004) in nato še pri Interju (2008-2013). V sezoni 2014/15 je bil pomočnik trenerja pri Udineseju.

Osvojil je šest naslovov prvaka Italije, enkrat z Laziom in petkrat z Interjem, s katerim je leta 2010 postal zmagovalec Lige prvakov. Takrat ga je vodil Portugalec Jose Mourinho.

Sampdoria je po Monzi in Bologni tretji klub serie A, ki je v tej sezoni zamenjal trenerja.

Stanković, ki je poročen s sestro nekdanjega slovenskega reprezentanta in trenutno selektorja mlade slovenske reprezentance Milenka Aćimovića, je za reprezentanco Srbije in Črne gore med letoma 1998 in 2013, ko je tudi končal svojo kariero, na 103 tekmah dosegel 15 golov.