Stanković in Horvat v play-offu Konferenčne lige proti Bajriću

Bodö/Glimt Nina Žuglja bo igral proti Ajaxu iz Amsterdama, Legia Varšava Blaža Kramerja proti Moldeju, Sturm Gradec Jona Gorenca Stankovića in Tomija Horvata pa se bo meril s Slovanom iz Bratislave Kenana Bajrića .

V žrebu so sodelovali klubi, ki so osvojili druga mesta v skupinskem delu Konferenčne lige ter tretja mesta v skupinskem delu Lige Evropa.

Tekme teh dodatnih bojev bodo 15. in 22. februarja. Vsak par bo igral tekmo doma in v gosteh.

Preostali pari so Servette - Ludogorec, Union SG - Eintrahct Frankfurt, Betis - Dinamo Zagreb, Olympiakos - Ferencvaros in Maccabi Haifa - Gent.

Play-off pari Konferenčne lige za sezono 2023/24

Pari dodatnih tekem za osmino finala Konferenčne lige:

Sturm Gradec - Slovan Bratislava

Servette - Ludogorec

Union SG - Eintrahct Frankfurt

Betis - Dinamo Zagreb

Olympiakos - Ferencvaros

Ajax - Bodö/Glimt

Molde - Legia Varšava

Maccabi Haifa - Gent

Zmagovalci se bodo prebili v osmino finala, kjer so že zmagovalci skupin Konferenčne lige: Lille, Maccabi Tel Aviv, Viktoria Plzen, Brugge, Aston Villa, Fiorentina, Paok in Fenerbahče Mihe Zajca.

Žreb parov osmine finala bo 23. februarja. Tekme najboljše 16-erice bodo nato 7. in 14. marca, četrtfinale 11. in 18. aprila, polfinale 2. in 9. maja, finale pa bo v Atenah 29. maja.