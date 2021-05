Po derbiju zadovoljstvo v obeh taborih: 'Napeto bo do konca'

Razlika na vrhu lestvice ostaja vsega dve točki oziroma zdaj znaša (virtualne) tri, saj mora Maribor po remiju v Stožicah do konca sezone imeti točko več od Olimpije, če bo želel proslaviti svoj prvi naslov po letu 2019 in rekordnega 16. v zgodovini samostojne države.

"Mislim, da smo to tekmo res dobro odigrali in si zaslužili več od končnega rezultata,"je bil po tekmi prepričan trener Olimpije Goran Stanković, ki je skupaj s predhodnikom Dinom Skenderjem poskrbel za redek dosežek ‒ proti Mariboru so na vseh štirih tekmah sezone zeleno-beli ostali neporaženi, edino zmago so še pod taktirko Skenderja proslavljali ravno v Stožicah decembra lani, ko je bil izid 2:0.

Takrat sta zadela Đorđe Ivanovićin Andres Vombergar, ki pa je tokrat na igrišču zdržal le dobro polovico prvega polčasa, ko je začutil bolečino v mečni mišici. Resnost njegove poškodbe bo znana po ponedeljkovih podrobnejših pregledih, a je argentinskega napadalca Stanković že po tekmi izločil iz kadra vsaj za naslednjo preizkušnjo, gostovanje pri branilcu naslova Celju, ki je Olimpijo pred pohodom do naslova tako dramatično ustavil v zadnjem krogu minule sezone.

Kaj je z Vombergarjem?

"Vse je še odprto, tako da bo napeto do konca. Kar imamo, imamo, igralci morajo, tudi tisti, ki toliko ne igrajo, dobiti priložnost,"je še povedal Stanković."Sama situacija nas sili v določene spremembe, a mislim, da je šlo za menjavo napadalec za napadalca. Perović je imel prej težave s poškodbo, ampak sigurno je 'Vombi' ujel nek ritem in sem verjel, da če bi do konca igral, bi tudi dal gol. Neko težavo ima v listu, zdaj ne vem ... Nekaj ga je zapeklo, tako da bo imel verjetno jutri (v ponedeljek, op. a.) slikanje, nato pa bomo imeli kakšno informacijo več. Lahko da ni nič hudega in bo v kadru že v nedeljo, za sredo sigurno ne bo v kadru. Tako da moramo počakati te izvide."

Tudi v taboru Maribora so bili po tekmi prepričani, da bi si morda zaslužili več od remija. Kot je dejal trener Simon Rožman, mu z njegovimi varovanci ni uspelo "uresničiti cilja", je pa prepričan, da Maribor ostaja v boju za naslov, v katerem bodo po njegovem mnenju "odločale malenkosti".

Rožman: Ostajamo v boju za prvo mesto

"Morda smo tekmo nekoliko slabše začeli, potem pa vzpostavili ravnotežje in imeli dober nadzor. Vedeli smo, da bo Olimpija skušala razširiti igro, s tem pa se nam bo odpiral prostor za polprotinapade in protinapade,"se je glasila ocena nekdanjega trenerja Celja, Domžal in Rijeke, ki jo je prenesla uradna spletna stran kluba.

"Žal mi je, da teh dveh izrazitih priložnosti, ko smo bili sami pred vratarjem, nismo izkoristili. Nismo zmagali in uresničili cilja, fantom pa lahko čestitamo za bojevitost ter izraženo željo. Faza obrambe je bila na nivoju, tekmecem nismo pustili veliko. Onemogočali smo predložke, saj smo vedeli, kje nam lahko preti nevarnost. Tudi Ivanovića smo pustili daleč od gola, kar je bil naš cilj. Smo pa bili nepotrpežljivi v zaključku akcij. Pripravili smo si nekaj solidnih situacij, ti dve izraziti pa sta bili tisti odločilni, ki bi tekmo lahko obrnili v našo smer,"je nadaljeval Rožman, ki je ponudil priložnost tudi golobradima Vidu KodermanuinGalu Gorenaku.

"Ni preračunljivosti, vedno igrajo tisti, ki so najbolj pripravljeni za posamezno tekmo. Strategija je bila dobro postavljena, z energijo ob samem finišu tekme smo zadeli. Žal mi pa je, da nismo zabili gola za zmago, kar bi nam dalo velik zagon za zadnje tri tekme. Za gledalce je po tekmovalni plati izjemno zanimivo. Igralci se trudijo po najboljših močeh, vendar vse ne gre po načrtih. Na terenu celotna podoba ni takšna, kot bi si želeli. Imamo še nekaj dela v kontinuiranem napadu, iskanju boljših situacij, ostajamo pa v boju za prvo mesto. Pred nami so še tri tekme, da iztisnemo iz sebe največ, kar zmoremo, in bomo videli, kam nas bo to pripeljalo. Troboj bodo odločale malenkosti, obeta se zelo zanimiv zaključek sezone,"je še povedal Rožman.