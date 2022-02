Stanković: Kaj bi Inter brez Balkancev ... Handanović še ni rekel zadnje besede

Dva Hrvata (Ivan Perišić in Marcelo Brozović), Slovenec Samir Handanović, Bošnjak Edin Džeko in Srb Aleksandar Kolarov. Gre za peterico nogometašev s področja nekdanje skupne države Jugoslavije, ki branijo barve aktualnega italijanskega državnega prvaka Interja iz Milana. In oziroma med drugim tudi o njih je v obširnem intervjuju za La Gazzetto dello Sport spregovoril eden od junakov omenjenega italijanskega in evropskega velikana v nepozabni sezoni 2009–10, ko je Inter pod vodstvom kontroverznega Joseja Mourinha osvojil vse, kar se je osvojiti dalo (domače državno prvenstvo in pokal ter elitno Ligo prvakov).

"Deki", kot ga kličejo prijatelji, že tretjo sezono vodi srbskega velikana Crveno zvezdo, toda to ne pomeni, da je pozabil na svojo drugo največjo nogometno ljubezen, milanski Inter, kjer je preživel dolgih devet let. "Spremljam dogajanje v Interju, kolikor mi dopušča čas. Biti trener Crvene zvezde ni mačji kašelj, a vesel sem, da Inter vsaj v dozdajšnjem delu sezone uspešno brani naslov državnega prvaka iz prejšnje sezone," je v pogovoru za Gazzetto uvodoma dejal Stanković in nadaljeval: "Kljub odhodu trenerja Antonia Conteja in nekaterim spremembam v igralskem mozaiku je novemu strategu Simoneju Inzaghiju uspel velik posel. V zelo kratkem času je nadgradil Contejevo delo iz minule sezone, s prihodom izkušenega Edina Džeka, za katerega so mnogi govorili, da je zrel za športni pokoj, je Inter dobil več kot odlično zamenjavo za Romeluja Lukakuja. Slednjega nihče več niti ne omenja, saj Edin igra kot prerojen."