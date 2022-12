Stanković med kandidati za selektorja Zambije

Goran Stanković sicer ni edini kandidat za selektorsko mesto te afriške reprezentance, ki je pred točno desetimi leti celo osvojila prvenstvo črne celine. Med tistimi, ki še merijo na selektorski stolček, so nekateri priznani strokovnjaki, verjetno še najbolj zveneče ime je Avram Grant, ki je vrsto let deloval na Otoku in med drugim treniral tudi londonski Chelsea.