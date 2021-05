Stanković ne bo trener Sampdorie

Trener nogometašev srbske Crvene zvezde in nekdanji srbski reprezentant Dejan Stanković je podaljšal sodelovanje z beograjskim klubom do leta 2024, so za agencijo Tanjug potrdili v taboru Zvezde. Z novo pogodbo je konec špekulacij italijanskih medijev, da naj bi Stanković prevzel Sampdorio iz Genove.

Dejan Stanković FOTO: AP Nekdanji kapetan rdeče-belih Dejan Stankovićje na klop Zvezde sedel decembra 2019 kot naslednikVladana Milojevića, s klubom pa je osvojil dva naslova in si to sezono izboril tudi uvrstitev v sklepni del Lige Evropa.