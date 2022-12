Stanković o Mihajloviću: Bil mi je kot oče

Nogometni svet žaluje. Dan po smrti nekdanjega odličnega nogometaša in trenerja Siniše Mihajlovića, ki je po dolgotrajni borbi izgubil tekmo z zahrbtno boleznijo, prihajajo besede podporo najbližjim iz vseh koncev in krajev. Najbolj neutolažljivi se spominjajo lepih trenutkov, ki so jih preživeli s prehitro umrlim Sinišo Mihajlovićem. Ta je v 54 letu starosti odigral zadnjo tekmo življenja ...

Številne svetovne nogometne legende se Sinišo Mihajlovića spominjajo kot nepopravljivega borca na nogometnih igriščih s prefinjenim strelom in tudi trenerja, ki bi naredil vse za uspeh svoje ekipe. "Bil mi je kot oče. Najin odnos je bil poseben. Siniša, hvala ti, ker si mi vedno stal ob strani. Bil si mi kot oče," je bil neutolažljiv nekdanji srbski reprezentant z bogato karieri na Apeninskem polotoku Dejan Stanković. "Na igrišču je bil pravi borec, ob njem pa prijatelj. Siniša počivaj v miru. Nikoli te ne bom pozabil," je svojemu nekdanjemu konkurentu, a tudi prijatelju besede namenil legendarni Roberto Maldini, sicer legenda Milana in italijanske reprezentance.

"Neutolažljiv sem. Siniša Mihajlović je bil vedno moja desna roka na igrišču. Nikoli ga ne bom pozabil. Čeprav ne morem verjeti, da je zares odšel, pa se počutim počaščenega, da sem ga poznal in mu bil tudi trener," se je Mihajlovića v ganljivem zapisu spomnil trener Lazia in Rome Zdenek Zeman. "Upal sem do zadnjega, d a do tega dneva ne bo prišlo. Siniša, boril si se do zadnjega, boril si se kot lev. Počivaj v miru, nikoli te ne bom pozabil," je povedal nekdanji selektor Italije Roberto Mancini, tudi soigralec Mihajlovića pri Laziu. Smrt Mihajlovića je odjeknila tudi med Partizanovci. Čeprav je bil Mihajlović Zvezdaš, pa so se z ganljivim zapisom nanj spomnili tudi med evroligaško košarkarsko tekmo Partizana.

"Odšla je legenda. Počivaj v miru, Siniša." Vest o smrti izjemnega srbskega nogometaša je razžalostila tudi marsikoga v Katarju, kjer so te dni zbrane številne nogometne legende. Na vsakodnevnem sestanku tehnične skupine Mednarodne nogometne zveze sta se Siniši Mihajloviću poklonila tudi Jürgen Klinsmann in Arsene Wenger.

"Redki so bili takšni, kot je bil Miha. Treniral sem ogromno odličnih nogometašev, a Miha je imel nekaj več. Ne samo na igrišču, tudi izven njega je bil nekaj posebnega," je še dejal skrušeni Čeh Zeman. Svetovni mediji so še posebej podčrtali ganljive besede, ki jih je Siniša namenil svoji ženi Arianni, s katero ima pet otrok in s katero je bil skupaj skoraj trideset let. "Hvala, ker te imam. Vedno si imela precej več poguma, kot ga imam jaz. Rekel bom celo, da si vedno imel več "jajc". Vsakič, ko sem imel pomisleke, si me spodbudila, da grem naprej. Brez tebe bi bil nič, ljubezen moja," je med drugim dejal Siniša Mihajlović, ki se je verjetno na ta način že poslavlja od svoje ljubezni življenja.

Nogometaševa žena in otroci Viktorija, Virginia, Miroslav, Dušan in Nikolas so Siniši namenili poslednje besede. "Edinstven človek, izreden strokovnjak, vedno na voljo in dober do vsakogar. Pogumno se je boril s strašno boleznijo. Živimo z vso ljubeznijo, ki nam jo je dal," so zapisali in se tudi zahvalili zdravniški službi, ki je bdela nad njim vse od leta 2019, ko so Mihajloviću diagnosticirali zahrbtno bolezen.

