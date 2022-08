Stanković po bolečem porazu: Spoštoval bom vsakršno odločitev kluba

Izraelski predstavnik je tako lažje zadihal in v nadaljevanju preobrnil razmerja moči na zelenici legendarnega stadiona Rajko Mitić . Kar Maccabi ni uspel spraviti v mrežo v 65. oziroma 86. minuti, mu je to z obilo sreče uspelo v zadnji minuti rednega dela ob pomoči domačega nogometaša Milana Pavkova , ki je dosegel avtogol za končnih 2:2 in veliko razočaranje na Marakani.

Beograjski rdeče-beli so bili v prvem delu igre povratnega obračuna četrtega kvalifikacijskega predkroga za uvrstitev v najelitnejše klubsko tekmovanje na svetu proti Maccabiju iz Haife precej boljši tekmec. Poleg zadetkov Aleksandra Pešića in Mirka Ivanića so si varovanci trenerja Dejana Stankovića pripravili še nekaj lepih (pol)priložnosti za povišanje vodstva, toda v izdihljajih prvega polčasa si je domači vratar Milan Borjan le nekaj trenutkov po izjemno obranjeni enajstmetrovki po igranju z roko Slavoljuba Srnića privoščil velik spodrsljaj, ko je na videz nenevaren strel Daniela Sundgrena končal za njegovim hrbtom.

"Splet nesrečnih okoliščin je vplival na našo igro v drugem polčasu. Ko prejmeš tako nesrečen zadetek v dobesedno zadnji sekundi prvega polčasa, ki si ga odigral na izjemno visoki ravni, ne čudi, da so moji igralci psihološko in fizično padli v nadaljevanju tekme. Morate vedeti, da so v prvem delu igre porabili precej moči, tako fizične kot mentalne. To je tudi eden od glavnih razlogov, da smo v drugem polčasu slabše branili zadnjo tretjino igrišča, kjer nam je nasprotnik povzročal preglavice. Zdaj mi je tako težko pri srcu, zaradi določenih zdravstvenih težav smo bili prisiljeni v določene menjave, ki tokrat žal niso prinesle dodane vrednosti. Zelo sem razočaran, saj so bila pričakovanja velika," je v uvodnem delu novinarske konference povedal trener Crvene zvezde, ki po porazu ne beži od lastne odgovornosti.

"Vem, da se bodo v naslednjih dneh in tednih v medijih pojavljala takšna in drugačna vprašanja o meni oziroma moji prihodnosti na klopi Crvene zvezde. Že pred samim dvobojem z Maccabijem sem večkrat poudaril, da sem ob morebitnem porazu pripravljen sprejeti vsakršno odločitev klubskega vodstva. Če je to takšen neuspeh, potem ... Ne igralcem ne sebi nimam česa očitati, ker smo resnično od prvega do zadnjega dali vse od sebe. Vse, kar smo v tem trenutku zmožni dati. Zahvalil bi se izjemni publiki, ki je ustvarila neverjetno vzdušje, nas nosila skozi vseh 95 minut tekme in še enkrat več pokazala, koliko ji pomeni Crvena zvezda. V Beograd prihaja Evropska liga, ki je veliko in zahtevno tekmovanje. Ni sicer Liga prvakov, a v njej vseeno nastopajo eminentni klubi, tako da se moramo v nadaljevanju sezone na nove evropske izzive zelo dobro pripraviti. Ta poraz je zelo boleč, težko najdem prave besede, s katerimi bi opisal trenutno stanje, v katerem se nahajam," je vnovič poudaril vidno razočarani Stanković.