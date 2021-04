Stanković po spodrsljaju proti Muri: Glavno je, da se nekaj naučimo iz tega poraza

Ljubljančani so v murski tekmi prekinili 15 tekem dolg niz neporaženosti. Mura je bila boljša s 3:0 in osvojila tri točke. Po prvem porazu odkar je na klopi Olimpije je za uradno spletno stran kluba komentar podal trener Goran Stanković. Strateg Olimpije je dejal, da so domači zasluženo zmagali. "Nismo bili pravi. V drugem polčasu smo se sicer malo zbudili, ampak resne priložnosti si nismo priigrali. Zaslužena zmaga Mure."V prvem polčasu ni bilo zadetkov, v drugem pa so uspeli Muraši tekmo obrniti v svojo korist: "Nismo uspeli prebiti prvega bloka Mure. Ko so dobili žogo so naredili hitro tranzicijo in izkoristili svoje priložnosti. Pripravljali smo se na njih, vendar tukaj na igrišču enostavno nismo našli rešitve."Zmaji imajo na prvem mestu štiri točke prednosti: "To je nogomet. Smo prvi na lestvici in tekem je še veliko. Gremo tekmo po tekmo."



Že v sredo je na sporedu pokalno srečanje proti Nafti. "Glavno je, da se nekaj naučimo iz tega poraza in ga potem pustimo za sabo. Že v sredo nas čaka nova tekma, na katero se je potrebno pripraviti. Za Olimpijo sta odprta tako prvenstvo kot pokal. Jutri se bomo prešteli in se začeli pripravljati na pokalni obračun."