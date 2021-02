Stanković: Pozitivno sem presenečen nad napredkom

Zeleno-beli so v Umagu opravili kar 17 treningov in odigrali 4 pripravljalne tekme. Novi trener Goran Stanković, ki je po končanem jesenskem delu sezone zamenjal odstavljenega Dina Skenderja, je svoje varovance v pogovoru za uradno spletno stran kluba pohvalil: "Zelo sem zadovoljen s pripravami. Fante lahko samo pohvalim. Soočajo se z novimi usmeritvami glede igre in to tudi sprejemajo. Pozitivno sem presenečen nad napredkom, ki smo ga naredili. Fantje sprejemajo nove smernice in mislim, da smo iz dneva v dan boljši. Mogoče potrebujemo malo časa, ampak verjamem v igralce in tudi v osebje, ki sestavlja našo ekipo."Strateg Olimpije vidi še nekaj prostora za napredek: "Največ smo delali na uigravanju ekipe. Tukaj imamo še veliko rezerve. Pomembno je, da so igralci samozavestni, da se ne bojijo taktične ali tehnične napake. Motivacija mora biti stalno na maksimumu."Priprave so opravili številni mladi igralci, med katerimi je bilo tudi nekaj članov mladinske selekcije Olimpije: "Te fante poznam, saj so že delali z mano. Pokazali so se v zelo pozitivni luči. Seveda je potrebno delati pametno in jih pravilno dozirati, da se čim boljše razvijejo. To je prihodnost Olimpije."



V sredo Ljubljančane čaka prva tekma spomladanskega dela sezone. V gosteh se bodo pomerili s Koprom: "Časa je vedno manj. Osredotočili se bomo na odpravljanje taktičnih in tehničnih napak, ki so se pojavljale skozi pripravljalne tekme. Potrebno pa se bo pripraviti tudi na tekmo s Koprom. Verjamem v ekipo in da bomo to izpeljali kot je treba."