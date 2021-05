Stanković pred dnevom D, bo dobil zaupanje Mandarića?

Mandarić bo tako pri odločitvi o trenerskem mestu v velikem precepu, saj je bil prav Stanković tisti, ki je kot trener edini sledil predsednikovi viziji pomladitve ekipe, vzgajanja lastnih nogometašev, ki jih bo potem možno prodati za višjo odškodnino (nekaj, kar je Mandarić tako zelo očital uspešnemu trenerju Igorju Bišćanu , ki je zaradi tega celo moral zapustiti klub). In to je Stankoviću kljub finančno najmanjšem vložku v Mandarićevi eri uspelo, v prvi enajsterici je uveljavil precej mladih fantov, kot so Timi Max Elšnik , Gal Kurež , Enrik Ostrc , Radivoj Bosić in Michael Pavlovič . Ti so pustili velik pečat v Prvi ligi, na koncu pa je sledil velik padec forme, kar je pri mladih fantih pravzaprav tudi razumljivo in pričakovano, sploh ker se je klub po februarskem nadaljevanju znašel v precej nemirnih vodah.

Za člansko ekipo so debitirali tudi nekateri mladinci, kot so Svit Šešlar, Ognjen Bakić in Maj Fogec. Usmeritev kluba so sicer prepoznali tudi navijači, ki so kljub neverjetno slabo odigrani končnici prvenstva in izgubljeni bitki za naslov ostali podporniki kluba, nogometaši pa so jim odgovorili z osvojenim pokalnim naslovom.