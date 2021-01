Stanković uradno novi trener Olimpije

Stanković je v Olimpiji že deloval, in sicer kot vodja nogometne šole in trener mladinske ekipe, s katero je v sezoni 2019/2020 osvojil prvo mesto v prvenstvu ter se uvrstil v mladinsko Ligo prvakov. "Vesel sem, da sem dobil možnost, da se vrnem nazaj domov. Občutki so fenomenalni. Rad bi se zahvalil predsedniku in upravi za zaupanje. Sem Ljubljančan, zato je vodenje Olimpije zame velika čast, hkrati pa tudi velika odgovornost. Ve se, kakšni so cilji pri Olimpiji, potrebno pa bo vključevati tudi veliko mladih, domačih igralcev. Začetka dela se že veselim,"je ob podpisu pogodbe za uradno spletno stran slovenskega prvoligaša dejal 41-letni Ljubljančan.



Olimpija, ki so jo že zapustili HrvatiJakov Blagaić, Mario Kvesić, Goran MilovićinAnte Vukušić, pred odhodom pa naj bi bili tudi Moldavec Mihail Caimacov, Hrvata Luka Marin in Ivan Močinić, je po jesenskem delu prvoligaške sezone na drugem mestu s tremi točkami zaostanka za vodilnim Mariborom, Tabor pa je šesti s 14 točkami manj od vodilne ekipe.