Stanković: Vse karte so v naših rokah, da se to lahko zares zgodi

Kot je na tiskovni konferenci pred torkovim spektaklom med Crveno Zvezdo in Maccabi Haifo povedal trener Dejan Stanković , je že z vstopom na stadion čutiti tisti pravi naboj, že same kvalifikacije so nekaj, čemur se daje velik pomen. Pravi, da se zdi, kot da so že zaigrali v skupinskem delu Lige prvakov, ne pa da si morajo vstopnico za to še priboriti. Po njegovem mnenju je to tekmovanje tisto, kjer je potrebno, da bi beograjski klub zaigral v naslednji sezoni. "Vse bomo naredili, da bomo jutri zares tisti pravi ter da bomo ponovno zaigrali v tem tekmovanju. Vse karte so v naših rokah, da se to lahko zares zgodi."

Celoten štab je prepričan, da so se na prejšnji tekmi veliko naučili in bodo lahko s pomočjo domačih navijačev spisali novo poglavje. "Seveda, ekipo iz Izraela poznamo dosti boljše sedaj, teren (tekma) je edino merilo, kjer lahko spoznaš vrline tako nasprotnika kot tudi sebe. Gre za zelo dobro, hitro ekipo, ki nam je že zadala veliko problemov, o katerih smo imeli čas premišljevati šest dni. Tekma bo tukaj zagotovo drugačna, drugačna od tiste v Haifi. Sem velik optimist, predvsem pa znam razmišljati realno, kar se tiče torkove tekme."

O tem, da bodo navijači pripravili pravi pekel za nasprotnika, so prepričani vsi. "Vsaka tekma je tekma sama zase in tudi vsak stadion je zgodba zase. Mi to spoštujmo, toda zares smo veseli, da sedaj igramo na Marakani. Tudi lansko leto, ko smo igrali proti dobrim ekipam v kvalifikacijah, nisem bil povsem prepričan, ali so se ustrašili atmosfere na našem stadionu. Vse je odvisno od igralca do igralca, od ekipe do ekipe. Toda dejstvo je, da Marakana zagotovo pošlje močnejše igralce v Maccabi, kot je na primer to naredil stadion Maccabija proti Crveni zvezdi. Tako da, da, jaz v našo atmosfero verjamem, ne samo to, navijaška kulisa dobesedno živi z nami. Potrudili se bomo, da zmagamo." Največjo vlogo imajo še vedno nogometaši sami. "Možno je, da tekma lahko traja 90 ali 120 minut. Vsaki rezultat je v igri. Če bi bilo slučajno potrebno streljanje enajstmetrovk, veste sami, kako je to, da tukaj faktor stadiona ali navijačev ne vpliva dosti. Pomembno je, kateri igralec je miren in dovolj pogumen."