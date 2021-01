Stanković po prvih treningih: To je Olimpija, igralci so motivirani in željni dokazovanja

Goran Stanković je na prvih treningih, kot piše na uradni spletni strani kluba, opazil, da zmaji delajo dobro. Njegovi prvi vtisi so pozitivni: "Zelo sem zadovoljen z energijo in delom, tako da lahko fante samo pohvalim. Prvi vtis je res pozitiven." Ekipo in okolje je že precej dobro poznal, tako da s privajanjem ni imel težav: "Na prvih treningih ni bilo nobenih presenečenj. To je Olimpija, igralci so motivirani in željni dokazovanja. Zavedajo se, da je to, da so v Olimpiji, tudi velika odgovornost. Vsi imajo željo igrati za ta klub," je za klubsko spletno stran še dejal 41-letni Ljubljančan. Zeleno-beli v ponedeljek odhajajo na priprave v Umag. Trener si želi uigrati ekipo in se čim bolje pripraviti na nadaljevanje prvenstva, ki je že relativno blizu: "Rad bi, da se čim prej uigramo. Časa je zelo malo in zagotovo pričakujemo še kakšne okrepitve, da malo izostrimo konkurenco znotraj moštva. Cilj je, da se uigramo in da sproti odpravljamo napake, ki se bodo pojavljale na prijateljskih tekmah."

Olimpija bo na pripravah odigrala štiri prijateljske tekme. Stanković bo spremljal številne stvari: "Pozorni bomo na taktične zahteve, pa tudi na energetsko potrošnjo. Poskušali se bomo dogovoriti za še eno tekmo, saj je prvenstvo že zelo blizu, zato bi nam zagotovo odgovarjal še kakšen prijateljski obračun."