Stari dobri Mourinho je nazaj: mahal z listi in udaril po sodnikih

Jose Mourinho na madridskem derbiju FOTO: Profimedia

Tako imenovani Madrileno vedno poskrbi, da se o dvoboju dveh največjih klubov iz španske prestolnice govori še nekaj dni po tekmi. Glede na to, da je pred nami reprezentančni premor, bodo odločitve glavnega sodnika Ortiza Ariasa na Iberskem polotoku odmevale še cel teden. 41-letni Španec je domači ekipi nekoliko pogledal čez prste, če se izrazimo milo, in ji za dva huda prekrška Christiana Romera in Lee Kang-ina ni pokazal rdečih kartonov. Njegovo predstavo je po tekmi komentiral tudi španski nacionalni odbor sodnikov (RFEF), pri katerem so priznali, da je njihov član naredil dve veliki napaki, a mu po drugi strani stopili v bran, češ da sta bili situaciji izredno zapleteni in nejasni. No, veliko manj prijazen in prizanesljiv pa je bil po tekmi strateg gostov Jose Mourinho. Portugalec je na novinarski konferenci govoril samo o sojenju, ki je bilo po njegovem mnenju seveda nedopustno. Najprej se je obregnil ob "golobradost" 41-letnega delilca pravice, ki je na Wandi Metropolitano sodil na prvem madridskem derbiju v svoji karieri: "Ta sodnik enostavno nima dovolj izkušenj, da bi sodil na tako pomembni tekmi. Ima zgolj 41 let, do sedaj pa je deloval zgolj na manjših srečanjih. Nima tudi dovolj znanja, kar se je dobro videlo."

Jose Mourinho FOTO: X

Mourinho je v nadaljevanju poskrbel za prizor, na katerega je španske nogometne navdušence navadil že v svoji prvi epizodi na klopi madridskega Reala. Na plano je potegnil list, na katerem sta bili sliki obeh incidentov, ki sta bila vredna rdečih kartonov. S kosom papirja je mahal pred sedmo silo in želel celotnemu svetu dopovedati, da je bil njegov beli balet "znova" oškodovan. "Lahko vam prihranim veliko časa. Zgodba celotne tekme je na tem listu. Gre za dva očitna rdeča kartona, ki pa jih je sodnik spregledal. Igrati bi morali 11 na 9," je bil brutalno iskren Portugalec, ki se ni ustavil: "Če nam bodo pustili tekmovati, bomo tekmovali. Ne želim govoriti, da obstaja zarota proti nam, hočem verjeti, da se jim je zgolj pripetila napaka in so nevedoma v VAR-sobo posadili človeka, s katerim imamo že veliko slabih izkušenj."

Okrcal tudi dva največja tekmeca

Karizmatični trener kraljevega kluba je velik del vročekrvnega izpada namenil tudi dvema največjima tekmecema, Barceloni in Atleticu, ki naj bi bila po njegovem deležna preferenčnega tretmaja s strani sodnikov. "Stvari, ki se dogajajo na tem stadionu (Wanda Metropolitano, op. a.), niso normalne. Razveljavljen gol proti Osasuni, pa roka v San Sebastianu," je povedal Mourinho, na račun Blaugrane pa je bil še veliko ostrejši.

Jose Mourinho FOTO: Profimedia