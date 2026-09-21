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Nogomet

Stari dobri Mourinho je nazaj: mahal z listi in udaril po sodnikih

Madrid, 21. 09. 2026 08.20 pred 49 minutami 3 min branja 4

Avtor:
Lu.M
Jose Mourinho

Prvi madridski derbi letošnje sezone znova ni razočaral. Atletico je pred domačimi navijači z 2:1 premagal Real in tako zadal nov udarec četi Joseja Mourinha. Portugalec se z rezultatom ni mogel sprijazniti in je na novinarski konferenci po tekmi spet spominjal na svoje "najboljše" čase in konkretno udaril po sodnikih, ki naj bi znova oškodovali madridski Real.

Jose Mourinho na madridskem derbiju
Jose Mourinho na madridskem derbiju
FOTO: Profimedia

Tako imenovani Madrileno vedno poskrbi, da se o dvoboju dveh največjih klubov iz španske prestolnice govori še nekaj dni po tekmi. Glede na to, da je pred nami reprezentančni premor, bodo odločitve glavnega sodnika Ortiza Ariasa na Iberskem polotoku odmevale še cel teden. 41-letni Španec je domači ekipi nekoliko pogledal čez prste, če se izrazimo milo, in ji za dva huda prekrška Christiana Romera in Lee Kang-ina ni pokazal rdečih kartonov. Njegovo predstavo je po tekmi komentiral tudi španski nacionalni odbor sodnikov (RFEF), pri katerem so priznali, da je njihov član naredil dve veliki napaki, a mu po drugi strani stopili v bran, češ da sta bili situaciji izredno zapleteni in nejasni.

No, veliko manj prijazen in prizanesljiv pa je bil po tekmi strateg gostov Jose Mourinho. Portugalec je na novinarski konferenci govoril samo o sojenju, ki je bilo po njegovem mnenju seveda nedopustno. Najprej se je obregnil ob "golobradost" 41-letnega delilca pravice, ki je na Wandi Metropolitano sodil na prvem madridskem derbiju v svoji karieri: "Ta sodnik enostavno nima dovolj izkušenj, da bi sodil na tako pomembni tekmi. Ima zgolj 41 let, do sedaj pa je deloval zgolj na manjših srečanjih. Nima tudi dovolj znanja, kar se je dobro videlo."

Jose Mourinho
Jose Mourinho
FOTO: X

Mourinho je v nadaljevanju poskrbel za prizor, na katerega je španske nogometne navdušence navadil že v svoji prvi epizodi na klopi madridskega Reala. Na plano je potegnil list, na katerem sta bili sliki obeh incidentov, ki sta bila vredna rdečih kartonov. S kosom papirja je mahal pred sedmo silo in želel celotnemu svetu dopovedati, da je bil njegov beli balet "znova" oškodovan.

"Lahko vam prihranim veliko časa. Zgodba celotne tekme je na tem listu. Gre za dva očitna rdeča kartona, ki pa jih je sodnik spregledal. Igrati bi morali 11 na 9," je bil brutalno iskren Portugalec, ki se ni ustavil: "Če nam bodo pustili tekmovati, bomo tekmovali. Ne želim govoriti, da obstaja zarota proti nam, hočem verjeti, da se jim je zgolj pripetila napaka in so nevedoma v VAR-sobo posadili človeka, s katerim imamo že veliko slabih izkušenj."

Okrcal tudi dva največja tekmeca

Karizmatični trener kraljevega kluba je velik del vročekrvnega izpada namenil tudi dvema največjima tekmecema, Barceloni in Atleticu, ki naj bi bila po njegovem deležna preferenčnega tretmaja s strani sodnikov. "Stvari, ki se dogajajo na tem stadionu (Wanda Metropolitano, op. a.), niso normalne. Razveljavljen gol proti Osasuni, pa roka v San Sebastianu," je povedal Mourinho, na račun Blaugrane pa je bil še veliko ostrejši.

Jose Mourinho
Jose Mourinho
FOTO: Profimedia

"Enajstmetrovka, ki jo je Barca dobila proti Racingu, je smešna. Isti sodnik je Laminu Yamalu proti Athleticu iz Bilbaa oprostil rdeči karton, pred tekmo pa je bil izredno prijateljski z Raphinho, ki je sicer izjemen igralec." Arias se je pred tekmo Barcelone z Athleticom pošalil na račun brazilskega kapetana Blaugrane: "Všeč so mi tvoji brki," je dejal in tako sprožil nov val skepticizma pri navijačih Madridčanov.

Seveda pa Mourinho snidenja s sedmo silo ni mogel končati brez tega, da bi omenil zloglasno afero Negreira. "Mislil sem, da se je LaLiga v zadnjem desetletju spremenila. Zdaj pa vidim, da se vračam v enako prvenstvo, kot sem ga zapustil. Saj Negreire ni več tukaj, kajne? Ali še kar vpliva na špansko prvenstvo," je zaključil strateg, ki ima s svojimi varovanci za vodilno Barcelono zdaj že šest točk zaostanka.

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jose mourinho novinarska konferenca derbi sodniki

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KOMENTARJI4

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REAList7
21. 09. 2026 09.09
Bravo, Mou. Nekdo pač mora udariti po pristranskih sodnikih in opozoriti na te nesposobneže, ki vedno znova škodujejo samo enemu in istemu klubu. Ko ima sodnik na 1 tekmi tako zelo različne kriterije in vedno v škodo enega kluba, potem to sploh več verjetno ni nesposobnost, ampak namera. Laliga je že nekaj let ravno zaradi skorumpiranih sodnikov totalno nezanimiva. Se pa vidi v Evropi, kjer sodijo boljši sodniki, do kod lahko seže barcelona.
Odgovori
0 0
PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
21. 09. 2026 08.55
V NBA za taksno jezikanje dobis prepoved sedeti na klopi svojega mostva 10 rekem in 250.000 USD. Naj se raje potrudijo na igriscu in se malce sestavijo. To kar gledamo pri Realu ni vredno stare slave.
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-1
0 1
Amor Fati
21. 09. 2026 08.44
Kot, da bi gledal nazaj v preteklost.
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0 0
friki24
21. 09. 2026 08.34
Mourinha je cas ze zdavnaj povozil, nevem kako so lahko nekateri napovedovali nevem kaksno revolucijo ekipe. Da jih nebi Espi ze dvakrat resil bi bili na 10ih tockah, to pove marsikaj. Da ne govorim o tem, kako je se lansko sezono tolkel po realu glede sojenja ces, da on ze ve kako stvari tam potekajo. On je osvojil 7 lovorik kot pomocnik trenerja barce medtem, ko je pri realu osvojil samo 3, realovci, a se kak fact nastejemo?
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+1
1 0
mptour
21. 09. 2026 08.31
Hahahahahahahahahahahah......
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+1
2 1
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