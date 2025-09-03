Svetli način
Nogomet

Starš na tekmi pretepel 13-letnega vratarja nasprotne ekipe

Torino, 03. 09. 2025 10.15 | Posodobljeno pred 10 minutami

Avtor
A.M.
Komentarji
4

V italijanskem Torinu je pred dnevi prišlo do velikega škandala. Na otroškem turnirju v nogometu je po koncu tekme oče enega izmed igralcev fizično obračunal s 13-letnim vratarjem nasprotne ekipe, ki je bil zaradi hudih poškodb prepeljan v bolnišnico.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Do incidenta je prišlo po koncu tekme na turnirju ekip do 14 let. Pomerili sta se moštvi Volpiano Pianese in Carmagnola, slednji so slavili z 1:0. Eden izmed nogometašev zmagovalne ekipe je proslavljal pred očmi vratarja nasprotne ekipe, ki ga je nato fizično napadel.

Strokovna štaba obeh ekip sta 13-letnika ločila, nato pa je na igrišče pritekel oče nogometaša Carmagnole in napadel vratarja Volpiana. Zasul ga je z udarci in brcami, mladega čuvaja mreže pa so hitro prepeljali v bolnišnico, kjer so mu diagnosticirali zlom gležnja in poškodbe glave.

Škandal je prijavil trener Volpiana Andrea Mirasola, slednjega pa je podprl predsednik Carmagnole Alessio Russo: "Pridružili se bomo tožbi in skupaj ugotovili, kaj se je zgodilo. Žal nam je, da je prišlo do incidenta, čeprav ga nismo morali pričakovati, saj moškega ne poznamo. Njegov sin se je nedavno pridružil naši ekipi, to je bila njegova druga tekma. Od dogodka se distanciramo, saj ta oseba ne predstavlja naših vrednot in si zasluži dosmrtno prepoved obiskovanja tekem."

Russo je spregovoril tudi za italijanski časnik La Repubblica: "Moj sin me je vprašal, če bi tudi jaz pretepel njegovega nasprotnika. Odvrnil sem, da nikoli v življenju. Ne razumem, kako lahko odrasel moški udari 13-letnika. In to zaradi nogometne tekme. Utrpel je poškodbe glave in zlom gležnja, glede na silo njegovih udarcev pa bi lahko bilo še veliko huje."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

 

nogomet pretep škandal italija
KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Ve?ni optimist
03. 09. 2025 10.34
Medtem ko beremo o resnih temah, .... v Sloveniji vse v najlepšem redu, ...
ODGOVORI
0 0
The GOAT
03. 09. 2025 10.34
Ni zaradi tekme…kot pise je vratar prvi napadel enega od igalcev zmagovalne ekipe…seveda dalec od tega da zagovarjam vedenje starsa, ampak vratar bo drugic 2x razmislil ali ponovi vajo…vratar je rargiral zaradi ene tekme, stars v bran zaradi vratarja…ga je pa malo prvec, to je treba rect
ODGOVORI
0 0
CorbaMorba
03. 09. 2025 10.31
+1
Tipičen komentator, ki ga je uničil lockdown.
ODGOVORI
1 0
tech
03. 09. 2025 10.29
+1
To moraš bit res skisan v glavi, da greš fizično obračunat z nekom, še posebej z otrokom, zaradi ene tekme.
ODGOVORI
1 0
