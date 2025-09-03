Starš na tekmi pretepel 13-letnega vratarja nasprotne ekipe

Do incidenta je prišlo po koncu tekme na turnirju ekip do 14 let. Pomerili sta se moštvi Volpiano Pianese in Carmagnola, slednji so slavili z 1:0. Eden izmed nogometašev zmagovalne ekipe je proslavljal pred očmi vratarja nasprotne ekipe, ki ga je nato fizično napadel.

Strokovna štaba obeh ekip sta 13-letnika ločila, nato pa je na igrišče pritekel oče nogometaša Carmagnole in napadel vratarja Volpiana. Zasul ga je z udarci in brcami, mladega čuvaja mreže pa so hitro prepeljali v bolnišnico, kjer so mu diagnosticirali zlom gležnja in poškodbe glave.

Škandal je prijavil trener Volpiana Andrea Mirasola, slednjega pa je podprl predsednik Carmagnole Alessio Russo: "Pridružili se bomo tožbi in skupaj ugotovili, kaj se je zgodilo. Žal nam je, da je prišlo do incidenta, čeprav ga nismo morali pričakovati, saj moškega ne poznamo. Njegov sin se je nedavno pridružil naši ekipi, to je bila njegova druga tekma. Od dogodka se distanciramo, saj ta oseba ne predstavlja naših vrednot in si zasluži dosmrtno prepoved obiskovanja tekem."

Russo je spregovoril tudi za italijanski časnik La Repubblica: "Moj sin me je vprašal, če bi tudi jaz pretepel njegovega nasprotnika. Odvrnil sem, da nikoli v življenju. Ne razumem, kako lahko odrasel moški udari 13-letnika. In to zaradi nogometne tekme. Utrpel je poškodbe glave in zlom gležnja, glede na silo njegovih udarcev pa bi lahko bilo še veliko huje."