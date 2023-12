Endrick: Starša sta stradala, da sem jaz lahko jedel in se razvijal

Novembra lani so vodilni možje Chelseaja mladega Brazilca povabili v London. V želji po tem, da bi Endricka prepričali v to, da je Chelsea pravi klub zanj, so mu razkazali Stamford Bridge in ga spoznali z nekaterimi nogometaši. "Bilo je zelo blizu prestopa. Moja mama obožuje London, pa tudi vsi ostali o tem mestu govorijo z izbranimi besedami," je o morebitni selitvi na otok povedal Endrick.

Pred dobrim letom dni se je takrat 16-letnemu Endricku uresničila otroška želja. Španski velikan Real Madrid se je s Palmeirasom dogovoril za njegov prestop, ki je 14-kratne zmagovalce Lige prvakov stal kar 35 milijonov evrov. Pred dnevi je Brazilec odpotoval v Madrid, kjer je spoznal svoje bodoče soigralce, se sprehodil po klubskih prostorih, ki bodo kmalu postali njegov drugi dom in si ogledal tekmo na stadionu, o katerem je sanjal že od malih nog. Njegova ljubezen do Real Madrida se je rodila že v otroških letih, kljub temu pa je bil lani blizu tega, da podpiše pogodbo z londonskim velikanom.

O omenjeni temi je za The Guardian spregovoril tudi njegov oče Douglas de Sousa , ki je sicer priznal, da London morda ne bi bila najboljša destinacija zanj. "Ne maram mrzlega vremena, moja žena in sin pa ga imata precej rada. Endrick uživa, ko lahko igra nogomet v dežju. Vodstvo Chelseaja nas je povabilo v London, kjer smo si ogledali tekmo proti Arsenalu in spoznali takratnega trenerja, Jorginha , Cesarja Azpilicueto in Thiaga Silvo . Vse so nam razložili. Predstavili so nam človeka, ki bi se nam pomagal ustaliti. Pokazali so nam hišo, v kateri bi živeli, šolo, ki bi jo Endrick obiskoval in cerkev, v katero bi hodili. Vse je bilo dogovorjeno, manjkal je le še podpis. Razmišljal sem že o tem, kako se bom navadil na življenje v Londonu, nato pa me je sredi noči poklical Endrickov agent in povedal, da Chelsea ni več zainteresiran za mojega sina. Todd Boehly je menil, da bi 60 milijonski podpis 16-letnika, ki bi v klub prišel komaj čez dve leti, slabo vplival na nogometno tržnico."

Pot do izpolnitve sanj je bila za Endricka vse prej kot lahka

Predsednica Palmeirasa Leila Pereira je dogovarjanje z madridskim Realom označila za največje pogajanje v zgodovini brazilskega nogometa. Ampak do začetka pogajanj ni prišlo kar čez noč. Kot mnogi Brazilci je tudi Endrick odraščal v revščini, česar kljub slavi in denarju ne bo nikoli pozabil. "Nikoli nisem bil lačen, oče in mama pa sta bila. Stradala sta za to, da sem jaz lahko jedel in se razvijal. To mi je dalo ogromno moči in motivacije, da sem se prebil do tega, da lahko danes poskrbim, da ne bosta več nikoli lačna," je povedal Endrick.

Svoje otroštvo je preživel v Taguatingi v predmestju Brasilie, kjer sta odraščala tudi njegova starša. Standard življenja v glavnem mestu je precej visok, v predmestjih pa je slika povsem drugačna, kar je s svojimi izkušnjami iz otroštva opisal Endrickov oče. "Moje otroštvo je bilo zelo težko. Če bi ga opisal z dvema besedama, bi rekel revščina in nasilje. Oče je zapustil mamo, pol leta sem s svojima sestrama živel v sirotišnici. Mama ni imela ne hiše, ne službe, tako da nam druga ni preostalo."

Čeprav se Endrick ni soočal s podobnimi problemi in je pri 16 letih izpolnil sanje marsikaterega najstnika, si je v življenju poleg nogometne poti zadal še druge, spoštovanja vredne cilje. "Želim se naučiti pet jezikov in eden izmed njih bo res poseben. To bo znakovni jezik. Želim se povezati z vsemi ljudmi. Moj cilj je, da bom lahko govoril tako z nemimi, kot tudi z gluhimi posamezniki."

Konec sezone izkoristil za obisk bodočih soigralcev

Endrick je pred tednom dni s Palmeirasom zaključil sezono med brazilsko elito, to pa mu je uspelo v najboljšem možnem slogu. Na zadnji tekmi je zabil zadetek, ki je zadostoval za osvojitev 12. naslova brazilskega prvaka v zgodovini kluba iz Sao Paula. Namesto počitnic v eksotičnih krajih pa se je 17-letnik odločil za potovanje v Madrid, kjer je v trening centru spoznal bodoče soigralce, dan kasneje pa si ogledal obračun med Real Madridom in Villarealom, na katerem so galaktiki slavili s 4:1.