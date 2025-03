Start vratarja za 'zapor' v bolnišnico poslal napadalca Mateto

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Že v osmi minuti obračuna je občinstvu na Selhurst Parku zastal dih, ko je vratar Liam Roberts s podplatom zadel glavo napadalca Jean-Philippa Matete . Glavni sodnik Michael Oliver , ki je v zadnjem obdobju tarča številnih kritik, sprva start ni označil za prekršek, po posredovanju sodnikov v sobi za VAR pa je le spremenil svojo odločitev in gostujočemu vratarju pokazal karton rdeče barve.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Mateta je bil na igrišču dolgo časa deležen zdravniške pomoči, nato pa so ga na nosilih odpeljali do reševalnega vozila in v bolnišnico.

"To je najbolj brutalen start, kar sem jih videl na nogometnih igriščih," je bil po tekmi jasen solastnik Crystal Palacea Steve Parish, ki je ob tem dodal: "Za zdaj vemo, da ima hudo rano za ušesom in poškodbo glave. Je v bolnišnici, upamo na najboljše."