Statistični izkupiček, ki Yamala postavlja ob bok največjih

Barcelona je v državnem prvenstvu svoje delo bolj kot ne opravila. Sedem tekem pred koncem imajo na vrhu razpredelnice devet točk prednosti pred Realom, ki je v petek znova ostal brez zmage na domači tekmi proti Gironi. Blaugrana je tako naredila ogromen korak k 29. zvezdici državnih prvakov. Eden glavnih dirigentov pri pomembni zmagi nad osovraženim mestnim tekmecem je bil, kot že neštetokrat v tej sezoni, Lamine Yamal.

Izjemni 18-letnik je v prvem polčasu prispeval dve asistenci za gola Ferrana Torresa, piko na i pa je postavil v drugi polovici igre, ko je žogo poslal v prazno mrežo in Barci prinesel vodstvo s 3:1. Z novo izredno predstavo je zdaj v prvenstvu vpisal 15 zadetkov in 11 asistenc, s čimer je skočil nad vse nogometaše iz zadnjih sezon. Zadnji igralec, ki mu je v isti sezoni uspelo vpisati vsaj 10 golov in 10 asistenc, je bil Antoine Griezmann leta 2023.