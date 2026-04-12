Nogomet

Statistični izkupiček, ki Yamala postavlja ob bok največjih

Barcelona, 12. 04. 2026 12.15 pred 52 minutami 2 min branja 9

Avtor:
Lu.M
Lamine Yamal

Barcelona je z zmago na mestnem derbiju proti Espanyolu naredila nov velik korak proti osvojitvi naslova državnega prvaka. Katalonci imajo na vrhu LaLige zdaj že ogromnih devet točk prednosti pred najbližjim zasledovalcem madridskim Realom. Za tri točke se je pod izjemno predstavo znova podpisal Lamine Yamal, ki je dosegel velik statistični mejnik španskega nogometa. Barco v torek čaka povratna tekma četrtfinala Lige prvakov proti Atleticu Madridu, kjer bodo lovili zaostanek dveh zadetkov. Obračun si boste lahko ogledali na Kanalu A in VOYO.

FOTO: Profimedia

Barcelona je v državnem prvenstvu svoje delo bolj kot ne opravila. Sedem tekem pred koncem imajo na vrhu razpredelnice devet točk prednosti pred Realom, ki je v petek znova ostal brez zmage na domači tekmi proti Gironi. Blaugrana je tako naredila ogromen korak k 29. zvezdici državnih prvakov. Eden glavnih dirigentov pri pomembni zmagi nad osovraženim mestnim tekmecem je bil, kot že neštetokrat v tej sezoni, Lamine Yamal.

Izjemni 18-letnik je v prvem polčasu prispeval dve asistenci za gola Ferrana Torresa, piko na i pa je postavil v drugi polovici igre, ko je žogo poslal v prazno mrežo in Barci prinesel vodstvo s 3:1. Z novo izredno predstavo je zdaj v prvenstvu vpisal 15 zadetkov in 11 asistenc, s čimer je skočil nad vse nogometaše iz zadnjih sezon. Zadnji igralec, ki mu je v isti sezoni uspelo vpisati vsaj 10 golov in 10 asistenc, je bil Antoine Griezmann leta 2023.

Yamal pa ima priložnost, da svoj uspeh še potencira. V primeru, da do konca sezone vpiše še štiri asistence, bo postal edini igralec skupaj z Griezmannom in velikim Lionelom Messijem, ki mu bo to uspelo v zadnjem desetletju. Izjemni Argentinec je v sezoni 2019/20 vpisal kar 25 zadetkov in 21 asistenc, izkupiček, s katerim ostaja največji v zgodovini španskega prvenstva.

Katalonci bodo svojega zlatega dečka v najboljši formi potrebovali v torek, ko bodo gostovali na Wandi Metropolitani pri madridskem Atleticu, kjer lovijo zaostanek dveh zadetkov iz uvodne tekme na Camp Nouu. Blaugrano v španski prestolnici čaka težka naloga, a strateg Hansi Flick poudarja, da preobrat ni tako daleč: "Ne potrebujemo čudeža, odigrati moramo le dobro tekmo. Vse je mogoče," je poln upanja nemški trener, ki je Atlete v letošnji sezoni premagal že trikrat.

Hansi Flick in Lamine Yamal
FOTO: Profimedia

A tokrat bo potreboval zmago z vsaj dvema zadetkoma prednosti, če si želi tekmo poslati vsaj v podaljške. Diego Simeone je v luči velikega obračuna proti Kataloncem na sobotni tekmi s Sevillo močno rotiral udarno enajsterico. Zna se zgoditi, da bo v prvi postavi proti Blaugrani ostal zgolj vratar Juan Musso, ki med vratnicama dobro nadomešča našega Jana Oblaka. Potek povratnega srečanja v madridski prestolnici si boste lahko v prenosu ogledali na Kanalu A in VOYO, začnemo ob 20.30.

Ženska, ki orje ledino: prva glavna trenerka v zgodovini Bundeslige

KOMENTARJI9

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

manucao
12. 04. 2026 13.05
Vse se bo videlo na SP.
Gigson
12. 04. 2026 12.58
Res ga je uzitek gledat.
Karamazov
12. 04. 2026 12.34
Nisem fan Barce, ampak res ga je užitek gledat.
HALAcR7
12. 04. 2026 12.32
največjim on lahko samo čisti kopače Messiju,,kaj šele največjem CR7,,,dvigovanje tega klovna ne nogometaša je neumnost
26250440
12. 04. 2026 12.32
V prejšnem članku berem pametovanje apodgraja glede igre Yamala...Pazi,18 letnika,ki je po vseh statističnih podatkih daleč pred vsemi...18 letnika,katerega celo tekmo podvajajo,prilepljeni so 3 igralci na njem in je konstantna nevarnost za gol..po njegovem bi bilo namesto preigravanja najboljš da podaja žogo nazaj...Če bi Barca imela vrhunskega napadalca,bi Yamal prišel še bolj do izraza...Tako je pa za mene najbolj kompleten igralec ta čas..In njegov čas še prihaja..
Orry
12. 04. 2026 12.28
Statistika prenese vse. Ni dvoma, da je dober nogometaš, po moji oceni še daleč od Mesija ali Ronaldinja.
HALAcR7
12. 04. 2026 12.33
kaj šele najboljšega CR7
Campeones36
12. 04. 2026 12.24
Dalec najboljsi nogometas trenutno
HALAcR7
12. 04. 2026 12.33
naslednje leto bo pozabljen ,,kot gavi,pedrij pred njim
bibaleze
Portal
Redka fotografija otrok Serene Williams razveselila oboževalce
5 slovenskih jezer, ki vas bodo naravnost očarala
5 slovenskih jezer, ki vas bodo naravnost očarala
Aprilski sončki: Kakšni so dojenčki, rojeni aprila?
Aprilski sončki: Kakšni so dojenčki, rojeni aprila?
Otrok naj ima na vrtu svoj kotiček
Otrok naj ima na vrtu svoj kotiček
zadovoljna
Portal
Kaj se je zgodilo z glasbeno ikono, ki je nismo videli že skoraj desetletje?
Tedenski horoskop: Ovni imajo nove ideje, dvojčke čaka živahen teden
Tedenski horoskop: Ovni imajo nove ideje, dvojčke čaka živahen teden
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo zgovorni, tehtnice iščejo ravnovesje
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo zgovorni, tehtnice iščejo ravnovesje
Viktor Želj: 'Nova sezona bo še boljša!'
Viktor Želj: 'Nova sezona bo še boljša!'
vizita
Portal
Je čokolada dobra za naše zdravje? Resnica, ki je veliko bolj kompleksna, kot si mislimo
Samo sedem dni meditacije lahko močno vpliva na vaše možgane
Samo sedem dni meditacije lahko močno vpliva na vaše možgane
Zakaj se vse več ljudi sooča z nespečnostjo? Kriv je ta skriti dejavnik v domu
Zakaj se vse več ljudi sooča z nespečnostjo? Kriv je ta skriti dejavnik v domu
Kardiolog, ki je preživel srčni infarkt, opozarja na znak, ki ga mnogi spregledajo
Kardiolog, ki je preživel srčni infarkt, opozarja na znak, ki ga mnogi spregledajo
cekin
Portal
'AI šepetalci', Sam Altman in mit genija: kje je meja med vizijo in resničnim znanjem
Kako bodo višje cene letov vplivale na denarnice turistov
Kako bodo višje cene letov vplivale na denarnice turistov
V enem dnevu jedel v 28 Michelinovih restavracijah: toliko denarja ga je stal ta podvig
V enem dnevu jedel v 28 Michelinovih restavracijah: toliko denarja ga je stal ta podvig
Ti poklici so v Evropi v popolnem razcvetu: povpraševanje je eksplodiralo, delavcev močno primanjkuje
Ti poklici so v Evropi v popolnem razcvetu: povpraševanje je eksplodiralo, delavcev močno primanjkuje
moskisvet
Portal
Kateri avtomobili se najpogosteje kvarijo?
Znašla sta se v hudi zakonski krizi, rešilo ju je to
Znašla sta se v hudi zakonski krizi, rešilo ju je to
Internet je mrtev, dobrodošli v Web 4.0
Internet je mrtev, dobrodošli v Web 4.0
Katere aplikacije najlažje vohunijo za vami? Uporabljate jih vsak dan
Katere aplikacije najlažje vohunijo za vami? Uporabljate jih vsak dan
dominvrt
Portal
Jagode v loncu: sladki plodovi kar v stanovanju
Stvari, ki jih starejši od 60 let ne bi smeli imeti doma
Stvari, ki jih starejši od 60 let ne bi smeli imeti doma
Izbira idealne višine postelje: kako si zagotoviti boljši spanec in lažje vstajanje
Izbira idealne višine postelje: kako si zagotoviti boljši spanec in lažje vstajanje
Kako saditi krompir in ga zaščititi pred spomladansko pozebo
Kako saditi krompir in ga zaščititi pred spomladansko pozebo
okusno
Portal
Zakaj domač kruh ne uspe? 7 napak, ki jih dela skoraj vsak
Za prste oblizniti: tako pripravite najboljša rebrca v pečici
Za prste oblizniti: tako pripravite najboljša rebrca v pečici
Preprosto, nasitno in božansko: popolna ideja za nedeljsko kosilo
Preprosto, nasitno in božansko: popolna ideja za nedeljsko kosilo
Najboljše jagodne sladice brez peke, ki jih morate poskusiti to pomlad
Najboljše jagodne sladice brez peke, ki jih morate poskusiti to pomlad
voyo
Portal
Kdo je Ghislaine Maxwell?
Sanjski moški
Sanjski moški
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
