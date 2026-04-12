Statistični izkupiček, ki Yamala postavlja ob bok največjih

Barcelona je v državnem prvenstvu svoje delo bolj kot ne opravila. Sedem tekem pred koncem imajo na vrhu razpredelnice devet točk prednosti pred Realom, ki je v petek znova ostal brez zmage na domači tekmi proti Gironi. Blaugrana je tako naredila ogromen korak k 29. zvezdici državnih prvakov. Eden glavnih dirigentov pri pomembni zmagi nad osovraženim mestnim tekmecem je bil, kot že neštetokrat v tej sezoni, Lamine Yamal.
Izjemni 18-letnik je v prvem polčasu prispeval dve asistenci za gola Ferrana Torresa, piko na i pa je postavil v drugi polovici igre, ko je žogo poslal v prazno mrežo in Barci prinesel vodstvo s 3:1. Z novo izredno predstavo je zdaj v prvenstvu vpisal 15 zadetkov in 11 asistenc, s čimer je skočil nad vse nogometaše iz zadnjih sezon. Zadnji igralec, ki mu je v isti sezoni uspelo vpisati vsaj 10 golov in 10 asistenc, je bil Antoine Griezmann leta 2023.
Yamal pa ima priložnost, da svoj uspeh še potencira. V primeru, da do konca sezone vpiše še štiri asistence, bo postal edini igralec skupaj z Griezmannom in velikim Lionelom Messijem, ki mu bo to uspelo v zadnjem desetletju. Izjemni Argentinec je v sezoni 2019/20 vpisal kar 25 zadetkov in 21 asistenc, izkupiček, s katerim ostaja največji v zgodovini španskega prvenstva.
Katalonci bodo svojega zlatega dečka v najboljši formi potrebovali v torek, ko bodo gostovali na Wandi Metropolitani pri madridskem Atleticu, kjer lovijo zaostanek dveh zadetkov iz uvodne tekme na Camp Nouu. Blaugrano v španski prestolnici čaka težka naloga, a strateg Hansi Flick poudarja, da preobrat ni tako daleč: "Ne potrebujemo čudeža, odigrati moramo le dobro tekmo. Vse je mogoče," je poln upanja nemški trener, ki je Atlete v letošnji sezoni premagal že trikrat.
A tokrat bo potreboval zmago z vsaj dvema zadetkoma prednosti, če si želi tekmo poslati vsaj v podaljške. Diego Simeone je v luči velikega obračuna proti Kataloncem na sobotni tekmi s Sevillo močno rotiral udarno enajsterico. Zna se zgoditi, da bo v prvi postavi proti Blaugrani ostal zgolj vratar Juan Musso, ki med vratnicama dobro nadomešča našega Jana Oblaka. Potek povratnega srečanja v madridski prestolnici si boste lahko v prenosu ogledali na Kanalu A in VOYO, začnemo ob 20.30.
