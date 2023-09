Stavkajoče španske reprezentantke: Ustrahujejo nas in nam grozijo

Škandal s poljubljanjem, v katerega je vpleten predsednik španske nogometne zveze Luis Rubiales, ki je medtem odstopil, je španski nogomet po nedavnem svetovnem naslovu pahnil v kaos. Nova selektorica je za prvi dve tekmi Lige narodov imenovala reprezentanco, a so igralke isti večer sporočile, da bodo nadaljevale mednarodno stavko.

Najbolj groteskno je, da je nekaj ur pred tem, preden so španske reprezentantke pod vodstvom najboljše nogometašice na svetu Alexie Putellas potrdile namero o stavki, nova selektorica Montse Tome novinarjem v Madridu zagotovila, da se je pogovorila z igralkami. Te so nato potrdile namero, da se ne bodo udeležile tekem Lige narodov proti Švedski in Švici, dokler se razmere v španskem ženskem nogometu ne bodo izboljšale. Tome je v ponedeljek v reprezentanco vpoklicala 15 zmagovalk nedavnega svetovnega prvenstva, od katerih je večina izjavila, da ne želijo igrati za svojo državo, dokler v zvezi RFEF ne bo nadaljnjih sprememb.

Luis Rubiales je igralko Jennifer Hermoso poljubil na usta brez njenega dovoljenja po zmagi Španije na mundialu 20. avgusta v Sydneyju, kar je sprožilo veliko ogorčenja po vsem svetu. Mednarodna nogometna zveza Fifa je 46-letnika suspendirala za 90 dni in sprožila preiskavo. Rubiales je pod pritiskom igralk in javnosti pred kratkim odstopil s položaja predsednika RFEF, preiskavo proti njemu je odprlo tudi špansko pravosodje. Nogometašicam pa to ni bilo dovolj. Kar 21 reprezentantk zmagovite ekipe s SP ter še 18 drugih vrhunskih igralk je med drugim zahtevalo odstavitev začasnega šefa RFEF Pedra Roche in drugih, ki so blizu Rubialesu. Da bi potrdile svoje zahteve, so igralke napovedale mednarodno stavko.

Celotna saga v španskem ženskem nogometu se je začela s (spornim) poljubom med zdaj že nekdanjim predsednikom Španske nogometne zveze Luisom Rubialesom in reprezentantko Jennifer Hermoso.

Po imenovanju 15 igralk s SP in zagotovitvah nove selektorice so v Španiji domnevali, da so igralke stavko prekinile. Vendar so malo pred polnočjo sinoči preko najboljše igralke SP Aitane Bonmati objavile sporočilo, da stavka ostaja. Hermose ni bilo med vpoklicanimi reprezentantkami nove selektorice Tome, ki je dejala, da je s tem skušala zaščititi igralko. Po poročanju medijev je zveza RFEF stavkajočim v nedeljo ponudila kadrovske spremembe v organizaciji, a jim hkrati postavila tudi ultimat, ki se je iztekel opolnoči v noči z nedelje na ponedeljek. V skladu s tem je španska zveza igralkam zagrozila z denarnimi kaznimi in večletno prepovedjo igranja, če ne bodo hotele igrati za 'la rojo', poroča nemška tiskovna agencija dpa.

