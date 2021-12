Stavke ne bo, mnenja o upoštevanju tradicije pa so si različna

Angleško Premier League je v zadnjem času pretresel val okužb s koronavirusom (v zadnjem tednu je bilo med igralci in klubskim osebjem rekordnih 90 pozitivnih primerov, op. a.), zaradi česar je bilo odpovedanih precej tekem. A v ponedeljek so se vodilni možje tekmovanja in predstavniki klubov dogovorili, da bodo tekme v naslednjih dneh (do vključno 1. januarja so na sporedu še trije krogi, op. a.) odigrane, kot je bilo sprva predvideno.

Kapetan Liverpoola Jordan Henderson je v luči te odločitve za BBC izrazil zaskrbljenost, saj se po njegovem mnenju nihče ne zmeni za dobrobit igralcev. Začelo se je govoriti celo o možnosti stavke, s katero bi nogometaši pokazali svoje nezadovoljstvo, da se bo šov, v katerem se vsako sezono obračajo milijarde evrov, nadaljeval kljub okužbam.

Pep Guardiola je na novinarski konferenci izpostavil, da se veseli natrpanega ritma, a je v isti sapi dodal, da bi lahko bila stavka edina rešitev, da bi nogometaši dosegli spremembe. "Samo z besedami se ničesar ne bo rešilo. Morda pa je stavka res edina možnost, da se stvari izboljšalo," je povedal trener Manchester Cityja, ki pa kljub svojim besedam ne verjame, da bo že letos prišlo do tega.

"Nenazadnje smo vsi nogometaši in želimo si igrati. Želimo si še naprej osrečevati ljudi, da bodo lahko prihajali na stadione tudi v prazničnem obdobju. Ne želim govoriti, da imamo razlog za stavko," je še dodal Guardiola.

Bistveno bolj oster je bil po napredovanju v polfinale Carabao pokala Jürgen Klopp. "Neverjetno je, da še vedno vztrajamo pri tem," je besnel. Bolj kot igranje na Boxing day pa Nemca moti, da naslednji krog sledi že dva dni kasneje: "Povsem nemogoče je, da igramo 26. decembra in nato še 28. Že da bi prestavili krog za en dan, da bi igrali 29., bi bila velika razlika."

So pa Kloppovi varovanci le dobili nekaj nenadejanega počitka, saj je v četrtek postalo jasno, da je tekma med Liverpoolom in Leedsom odpovedana zaradi prevelikega števila okužb. Isto velja še za srečanje med Wolverhamptonom in Watfordom.