Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Futsal Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

'Ste kje videli Ronalda?', portugalski zvezdnik besen na vodstvo kluba

Rijad, 04. 02. 2026 12.34 pred 13 minutami 2 min branja 1

Avtor:
L.M.
Cristiano Ronaldo

Al Nassr je v ponedeljek prišel do izjemno pomembne zmage na mestnem derbiju proti Al-Rijadu v lovu za naslovom prvaka. Na vrhu lestvice za vodilnim Al-Hilalom zaostajajo le za točko. Slednji je pred dnevi razburkal savdsko nogometno javnost, ko je med svoje vrste pripeljal nezadovoljnega Karima Benzemaja. Še bolj pa duhove buri obnašanje Cristiana Ronalda, ki v znak protesta proti klubskemu kadrovanju ni igral na zadnji ligaški tekmi.

Cristiano Ronaldo se na Bližnjem vzhodu še ni razveselil osvojene lovorike. Izjemni Portugalec se je ob koncu leta 2022 preselil v Al Nassr in tako na stežaj odprl vrata množičnemu romanju evropskih nogometašev v Savdsko Arabijo. Stanje v zakulisju enega največjih arabskih klubov pa je vse prej kot rožnato.

Preberi še Benzema po sporu s klubom okrepil osovraženega tekmeca

V zadnjem tednu je odjeknila novica, da se Karim Benzema iz Al-Ittihada seli v vrste velikega tekmeca in trenutno vodilnega na lestvici, Al-Hilala. Francoz je bil nad ponudbo podaljšanja pogodbe s strani svojega starega kluba tako razočaran, da ni več želel igrati v rumenem dresu in je raje okrepil najuspešnejši arabski klub v zadnjih letih. Prestop, ki je odmeval v nogometnem svetu, je svoje posledice pustil tudi pri Al-Nassrju.

Ronaldo vodstvu kluba očita zapostavljanje in preferiranje ostalih ekip iz t. i. velike četverice. Gre za savdski javni sklad (PIF), ki nadzoruje večinski delež štirih največjih moštev v državi: Al-Hilal, Al-Ahli, Al-Ittihad in seveda Al-Nassr. Selitev njegovega nekdanjega soigralca naj bi bila kaplja čez rob in portugalski superzvezdnik se je odločil za bojkot zadnje ligaške tekme.

Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo
FOTO: X

Očitki o stavki vendarle niso na mestu

Po izbruhu Ronaldovega nezadovoljstva so se v javnosti začele pojavljati tudi govorice o Portugalčevi popolni stavki. Določeni mediji so poročali, da se 41-letnik ne udeležuje treningov in da je celo zapustil Rijad. Vse to se je na koncu izkazalo za lažno poročanje, saj Ronaldo, kot mu tudi pritiče, še naprej ohranja 100-odstotno prisotnost na treningih svojega moštva. Al-Nassr v petek čaka izredno pomembna tekma proti Al-Ittihadu, na kateri lahko varovanci Jorgeja Jesusa nadaljujejo svoj brezhiben rezultatski niz, na zadnjih petih tekmah so vpisali prav toliko zmag.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Nobena skrivnost ni, da Ronaldo za igranje v Savdski Arabiji prejema izjemno visoko plačo, skoraj 600.000 evrov na teden. Prav zaradi tega je odločitev, da se ne udeleži zadnje tekme, toliko bolj sporna. Navijači Al-Nassrja so po glavnem mestu izobesili plakate, na katerih je Portugalec upodobljen kot pogrešana oseba, ki ima "težek primer konstantnega jokanja".

Ronaldovo mnenje o neenakosti med veliko četverico pa deli tudi njegov rojak na klopi Al-Nassrja, ki meni, da nimajo "politične moči Al-Hilala". Vodilni klub savdske lige je zaradi izjave zahteval celo odstop 71-letnega stratega.

cristiano ronaldo al-nassr al-hilal karim benzema nezadovoljstvo

Več kot 10.000 evrov težek nogometni vikend za slovenske navijače

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Luigi Taveri II.
04. 02. 2026 12.46
Niti lastni navijači ga ne morejo...najbolje mu je bilo v Realu,tu in tam je moral potočiti kako solzo, prejeti kako petardo , navijači brez morale pa so ga ljubili
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Presenečenje! Znana Slovenka skrivala nosečnost
13-letni junak: plaval štiri ure in rešil življenje svoji družini
13-letni junak: plaval štiri ure in rešil življenje svoji družini
Zvezdnica o izgubi sina: Vedno mama treh
Zvezdnica o izgubi sina: Vedno mama treh
Spremembe pri otroških dodatkih: 20-odstotnega pribitka ne bo
Spremembe pri otroških dodatkih: 20-odstotnega pribitka ne bo
zadovoljna
Portal
Vračajo se čevlji, ki smo jih nosile v 90-ih
Dnevni horoskop: Pred ovni je iskren pogovor, vodnarje čaka soočenje
Dnevni horoskop: Pred ovni je iskren pogovor, vodnarje čaka soočenje
Izgubil ženo, ki jo je ljubil več kot tri desetletja
Izgubil ženo, ki jo je ljubil več kot tri desetletja
Hrvaška misica se je zaljubila v tega športnika
Hrvaška misica se je zaljubila v tega športnika
vizita
Portal
Krivec za visok krvni tlak, ki ga nikoli ne bi pričakovali
Resna tveganja priljubljene diete za izgubo telesne teže, razkrita v novi raziskavi
Resna tveganja priljubljene diete za izgubo telesne teže, razkrita v novi raziskavi
Preživetje pri raku dosega zgodovinski mejnik
Preživetje pri raku dosega zgodovinski mejnik
Somatizacijska motnja: telo je s čustvi povezano bolj, kot verjamemo
Somatizacijska motnja: telo je s čustvi povezano bolj, kot verjamemo
cekin
Portal
Izteka se rok za prijavo dobičkov, obresti in najemnin
Inženirka leta Eva Pirc: 'Kam pa pridemo brez domišljije?'
Inženirka leta Eva Pirc: 'Kam pa pridemo brez domišljije?'
Smučarske nesreče vse dražje
Smučarske nesreče vse dražje
Bančni kredit brez čakanja
Bančni kredit brez čakanja
moskisvet
Portal
V teh znamenjih so rojeni ljudje, ki vedno igrajo vlogo žrtve
Dirkač Formule 1 in resničnostna zvezdnica: Na obzorju nova romanca?
Dirkač Formule 1 in resničnostna zvezdnica: Na obzorju nova romanca?
Slovenija na poti do olimpijskih iger v Cortini
Slovenija na poti do olimpijskih iger v Cortini
Tega ne smete avtomehaniku nikoli reči
Tega ne smete avtomehaniku nikoli reči
dominvrt
Portal
Mačka Dublin ganila svet
To storite z vsako novo rastlino, ki jo prinesete v svoj dom
To storite z vsako novo rastlino, ki jo prinesete v svoj dom
Kako skriti nered spremeniti v urejen in funkcionalen prostor
Kako skriti nered spremeniti v urejen in funkcionalen prostor
Dobri in slabi sosedje na vrtu - seznanite se s pravili pred vrtnarsko sezono
Dobri in slabi sosedje na vrtu - seznanite se s pravili pred vrtnarsko sezono
okusno
Portal
Skrivnost popolnih krofov: ključen trik za lep "krancelj"
6 sestavin, ki juho spremenijo v mojstrovino
6 sestavin, ki juho spremenijo v mojstrovino
Kremasta gorčična omaka, ki navduši
Kremasta gorčična omaka, ki navduši
Nostalgična jed, ki deli Slovence
Nostalgična jed, ki deli Slovence
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kdo je Melania Trump?
Kdo je Melania Trump?
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1506