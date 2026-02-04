'Ste kje videli Ronalda?', portugalski zvezdnik besen na vodstvo kluba

Cristiano Ronaldo se na Bližnjem vzhodu še ni razveselil osvojene lovorike. Izjemni Portugalec se je ob koncu leta 2022 preselil v Al Nassr in tako na stežaj odprl vrata množičnemu romanju evropskih nogometašev v Savdsko Arabijo. Stanje v zakulisju enega največjih arabskih klubov pa je vse prej kot rožnato.
V zadnjem tednu je odjeknila novica, da se Karim Benzema iz Al-Ittihada seli v vrste velikega tekmeca in trenutno vodilnega na lestvici, Al-Hilala. Francoz je bil nad ponudbo podaljšanja pogodbe s strani svojega starega kluba tako razočaran, da ni več želel igrati v rumenem dresu in je raje okrepil najuspešnejši arabski klub v zadnjih letih. Prestop, ki je odmeval v nogometnem svetu, je svoje posledice pustil tudi pri Al-Nassrju.
Ronaldo vodstvu kluba očita zapostavljanje in preferiranje ostalih ekip iz t. i. velike četverice. Gre za savdski javni sklad (PIF), ki nadzoruje večinski delež štirih največjih moštev v državi: Al-Hilal, Al-Ahli, Al-Ittihad in seveda Al-Nassr. Selitev njegovega nekdanjega soigralca naj bi bila kaplja čez rob in portugalski superzvezdnik se je odločil za bojkot zadnje ligaške tekme.
Očitki o stavki vendarle niso na mestu
Po izbruhu Ronaldovega nezadovoljstva so se v javnosti začele pojavljati tudi govorice o Portugalčevi popolni stavki. Določeni mediji so poročali, da se 41-letnik ne udeležuje treningov in da je celo zapustil Rijad. Vse to se je na koncu izkazalo za lažno poročanje, saj Ronaldo, kot mu tudi pritiče, še naprej ohranja 100-odstotno prisotnost na treningih svojega moštva. Al-Nassr v petek čaka izredno pomembna tekma proti Al-Ittihadu, na kateri lahko varovanci Jorgeja Jesusa nadaljujejo svoj brezhiben rezultatski niz, na zadnjih petih tekmah so vpisali prav toliko zmag.
Nobena skrivnost ni, da Ronaldo za igranje v Savdski Arabiji prejema izjemno visoko plačo, skoraj 600.000 evrov na teden. Prav zaradi tega je odločitev, da se ne udeleži zadnje tekme, toliko bolj sporna. Navijači Al-Nassrja so po glavnem mestu izobesili plakate, na katerih je Portugalec upodobljen kot pogrešana oseba, ki ima "težek primer konstantnega jokanja".
Ronaldovo mnenje o neenakosti med veliko četverico pa deli tudi njegov rojak na klopi Al-Nassrja, ki meni, da nimajo "politične moči Al-Hilala". Vodilni klub savdske lige je zaradi izjave zahteval celo odstop 71-letnega stratega.
